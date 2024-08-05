快訊／國家警報大響！大雷雨轟3地　暴雨警戒區曝

台南市立博物館常設展「自造台南:我們歷史」以見證歷史的「物」和詮釋歷史的「人」，雙軸線呈現台南既獨特又豐富多彩的生命史，走過台南的千年百年，在這部由眾人積累構築而成的台南史，台南市立博物館特別在常設展最後展區規劃「自造台南進行式」展示空間，邀請大眾一同把屬於台南的故事在這裡繼續說下去。