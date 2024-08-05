快訊／國家警報大響！大雷雨轟3地　暴雨警戒區曝

▲午後降雨持續，部分地區出現大雷雨。（示意圖／記者李毓康攝）
記者蔡亞樺／台北報導
午後降雨持續，中央氣象署今（5日）下午3時54分針對3縣市發布大雷雨即時訊息，並針對台南市南化區、屏東縣三地門鄉發布災防告警，警戒時間2小時。
氣象署指出，台南市、高雄市、屏東縣大雷雨持續時間至下午5時；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
▲台南市、高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）
氣象署也針對屏東縣沙漠溪（海神宮）、台南市後堀溪（千層岩瀑布）發布災防告警，持續時間至下午5時54分。
氣象署表示，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
氣象署指出，今天白天天氣仍和昨天類似，各地為多雲到晴，午後在中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，特別在嘉義以南地區及中部山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，下午外出請留意天氣的變化。
大雷雨即時訊息
影響時間：5日白天
＊警戒區域
台南市：玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、龍崎區
高雄市：大寮區、大樹區、田寮區、旗山區、美濃區、六龜區、甲仙區、杉林區、內門區
屏東縣：屏東市、萬丹鄉、長治鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉
山區暴雨
影響時間：5日白天
＊警戒區域：台南市南化區、屏東縣三地門鄉
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