台南藍軍賀麟洋奪金　籲國家從小長期栽培奪牌選手讓世界看見台灣

▲麟洋奧運再度奪金，台南市議會國民黨團副書記長李中岑（中）、發言人蔡育輝（左）和無黨聯盟副總召吳宇寰，特別賀喜麟洋，讓世界再度看見台灣。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

麟洋奧運再度奪金，台南市議會國民黨團副書記長李中岑、發言人蔡育輝和無黨聯盟副總召吳宇寰，5日特別賀喜麟洋，讓世界再度看見台灣。

議員們都曾在體育界深耕，深知金牌選手栽培之苦，請中央政府學習歐美作法，從小朋友年幼之時就發掘其運動天賦，由國家花錢長期栽培，各單項運動場館興建，絕不偷工減料，並增加選手福利。台南市亞太棒球村剛好在本周進行會勘，希望未來能成全國體育界的典範。

李中岑曾為全國運動會划船金牌選手，蔡育輝也曾為游泳協會主委，桌球、羽毛球也打得很好，議員們今天指出，王齊麟、李洋兩位蟬聯奧運羽球雙打金牌，整個過程是絕地逢生，過關斬將，強大的心理韌性和實力，拿下這面金牌實至榮歸。這樣優秀的選手，冠軍賽前居然有酸民酸李洋是為了2千萬，沒有實力哪來獎勵，用這種方式在冠軍賽前干擾選手，真的是讓人痛心。

李中岑表示，她曾在全國運動會划船項目拿過兩面金牌，金牌不是憑著酸民一張嘴就從天而降，她的家人為了栽培她，花了非常多的金錢和心血，在台灣所有奪牌選手的培育之路，都是家長在孩子年幼時就花大錢和心血，苦心栽培，當這些孩子在各大比賽有了好成績，國家才接手栽培，反觀歐美這些奪牌纍纍的國家，都是國家從小朋友年幼就開始發掘人才，只要國家認定有天賦，就由國家花錢長期栽培，所以看到歐美等大國，在奧運得獎無數，這是國家真正重視體育。

蔡育輝也說，世界金牌的培養，不是蹭熱度的政治口號，體育超越藍綠，也超越政治，從麟洋奪金讓世界看見台灣就知道，執政是為了國家更好，而不是政治成為鬥爭的舞台，唯有體育能讓人民團結一心，體育優秀人才在國際賽事的表現，牽動著千千萬萬國人的心，執政者不要只知蹭熱度，而是要真正投注心力在各單項運動場館的興建和維護，絕不能讓新竹棒球場貪瀆、偷工減料的事情再度發生。



李中岑、蔡育輝、蔡宗豪、吳禹寰表示，賴清德擔任台南市長時，要興建亞太棒球村，結果計畫一延再延，預算從15億元暴增到34億元，國民黨團接獲檢舉，發現這座佔地30.27公頃，規劃六座球場的成棒主副球場，樑柱出現空心及鋼筋裸露等問題，本周八月七號星期三，將會同台南市相關局處及統一獅球團等相關人員，實地會勘亞太棒球村整體工程進度與細部設計，台南市議會國民黨團，將會嚴加把關，讓選手們能安心，不怕受傷的打國際棒球賽、職棒和三級棒球比賽。