路透：習近平要求拜登改變措辭　表明「反對」台獨！被美國拒絕

▲ 拜習去年11月在APEC場邊會談後一起散步。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

《路透》29日獨家披露，中國國家主席習近平去年曾要求美國總統拜登，調整談論台獨立場時的措辭，從目前使用的「不支持」改為「反對」台灣獨立。

報導援引2名美國知情官員說法指出，習近平與其幕僚在去年11月的舊金山亞太經合會（APEC）場邊會晤時提出此事，要求拜登團隊調整華府官方聲明中相關措辭，會後幾個月來也多次重申，但美國拒絕。

白宮針對媒體置評請求聲明回應，拜登、賀錦麗政府維持一貫的「一中政策」立場，並重申美國不支持台獨。中國外交部表示，「這個問題應該問美國政府，中方對台灣問題的立場明確且一致」。台灣外交部則拒絕置評。

報導提到，目前不清楚習近平向拜登提出此要求的原因，但反對台獨已成為他執政期間的重點，且共軍近年大幅加強在台灣周邊活動。

美方認為改變措辭並不可行，其中一名知情人士也透露，華府高層曾向台灣通報中方這項要求。拜登政府一名高級官員說明，若拜登改變在台灣問題上的說法，北京當然會很高興，但拜登會堅持使用美國的標準措辭。

若美國改為直接表態「反對台獨」，將在貿易蓬勃的亞太地區及美國盟友、競爭對手間引發廣泛影響。該地區2個國家政府官員向《路透》表示，他們會將美國用詞的任何變化解讀成美國改變政策，在北京加大軍事壓力之際，減少對台灣國防與外交支持。

報導也指出，改變措辭可能被視為美國政策轉變，從支持透過和平談判解決台灣未來，轉向暗示美國在任何情況下都反對台獨。