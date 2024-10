賀錦麗副手35年前地下戀情！愛上中共高官千金　她分手差點自殺

▲華茲35年前的地下戀情被挖出,他在中國教書時,愛上中共高官千金。(圖/翻攝X@MarioNawfal)



記者吳美依/綜合報導

美國副總統候選人、賀錦麗競選搭檔華茲(Tim Walz)被爆料,1989年在中國教書時,曾與中共高官的千金發展一段地下戀情。女方如今出面爆料,她分手時曾經想要自殺,而華茲的行為非常自私,無法勝任美國副總統。對此,賀錦麗競選團隊尚未回應。

1989年8月,華茲加入非營利組織「WorldTeach」,前往廣東省佛山市第一中學教書,幾個月之後,愛上了鄰校的英文老師珍娜.王(Jenna Wang)。

女方父親斌輝(Bin Hui ,音譯)是桂林市工會主席,不能接受女兒跟西方人交往,因此2人只能偷偷戀愛。雖然不能公開牽手放閃,仍會私下喝茶、聊天、散步、做愛,隨著定情曲「無心的呢喃」(Careless Whisper)跳舞。珍娜形容,華茲非常熱情又浪漫,每次到香港或澳門玩,總會帶回不少禮物,例如牛仔褲、雷朋墨鏡、首飾珠寶等。

