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賀錦麗副手35年前地下戀情！愛上中共高官千金　她分手差點自殺

▲▼賀錦麗副手35年前地下戀情！愛上中共高官千金　她分手差點自殺。（圖／翻攝X@MarioNawfal）

▲華茲35年前的地下戀情被挖出，他在中國教書時，愛上中共高官千金。（圖／翻攝X@MarioNawfal）

記者吳美依／綜合報導

美國副總統候選人、賀錦麗競選搭檔華茲（Tim Walz）被爆料，1989年在中國教書時，曾與中共高官的千金發展一段地下戀情。女方如今出面爆料，她分手時曾經想要自殺，而華茲的行為非常自私，無法勝任美國副總統。對此，賀錦麗競選團隊尚未回應。

1989年8月，華茲加入非營利組織「WorldTeach」，前往廣東省佛山市第一中學教書，幾個月之後，愛上了鄰校的英文老師珍娜．王（Jenna Wang）。

女方父親斌輝（Bin Hui ，音譯）是桂林市工會主席，不能接受女兒跟西方人交往，因此2人只能偷偷戀愛。雖然不能公開牽手放閃，仍會私下喝茶、聊天、散步、做愛，隨著定情曲「無心的呢喃」（Careless Whisper）跳舞。珍娜形容，華茲非常熱情又浪漫，每次到香港或澳門玩，總會帶回不少禮物，例如牛仔褲、雷朋墨鏡、首飾珠寶等。

華茲回國時，曾請珍娜把護照照片及個人資訊，寄到美國的一個住址，似乎是為了辦理簽證，讓她以為2人將會結婚，一起在美國展開新生活。但華茲1992年再度飛到中國時，這段關係卻在一趟華南之旅中，迅速惡化。

旅行期間，華茲公開做了許多笨拙但浪漫的舉動，包括試圖餵珍娜吃梨子，讓所有人都盯著看。他們不論在哪裡住宿，都堅持訂2間房間，華茲卻堅持珍娜跟他睡在同一間火車臥鋪，害她半夜被火車員訓斥。

終於抵達海南島之後，珍娜問起2人的未來，卻被華茲暗示，只是想要美國護照，而不是婚姻，「這非常冒犯人。我告訴他，要不兩者兼得，要不什麼都沒有。現在知道他不會娶我，讓我感覺廉價又平庸，我好像被當成妓女一般對待。」

隔天，珍娜溜出飯店，搭車前往遙遠的懸崖，試圖了結自己的生命，但在途中轉念決定分手，並且返回家鄉陪伴生病的母親，狠狠拒絕了試圖挽回的華茲。此後，2人不曾見面，直到2009年透過臉書友善寒暄。

▲▼美國副總統、民主黨總統參選人賀錦麗（Kamala Harris）與副手、明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）首度同場登台。（圖／路透）

▲華茲（Tim Walz）同時也是明尼蘇達州州長，如今情史被挖出。（圖／路透）

1993年起，華茲每年夏天帶學生到中國旅行，1994年與同為老師的現任妻子關（Gwen Whipple）結婚。而珍娜後來搬到歐洲，繼續從事教育及翻譯工作。

珍娜接受《每日郵報》獨家專訪時說，「我們深愛對方，我想要嫁給他，建立一個家庭。當這件事沒有發生時，我感覺非常不高興又難過。」

她如今站出來發聲，是因為華茲很自私，把她的名譽和職涯置於危險之中，還謊稱天安門事件時，自己人在香港，「這是歷史上非常關鍵的時刻，這個人似乎不具備勝任『世上最重要工作之一』所需要的品格和正直。」

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