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國際火線／從甲殼蟲到特朗普　談大陸的不靠譜翻譯

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▲川普的3個孩子：艾瑞克(由左至右)、長子小唐納德、女伊凡卡和父親的合影。(圖／達志影像／美聯社）

在大陸，他們的中文姓氏都是「特朗普」。(圖／達志影像／美聯社）

記者朱錦華／特稿

關於大陸人士的翻譯水準，我是既驚嘆又感嘆。驚嘆的是：他們有人可以從古希臘文翻譯荷馬史詩《伊利亞特》與《奧德賽》；有人可以從法文原文翻譯「落落等」的普魯斯特意識流巨著《追憶似水年華》、或是譯註喬伊斯晦澀難懂的《尤利西斯》，更別說那一本本比磚塊還厚的俄文政治、文學著作以及西洋哲學、社會學經典了。這都是他們在學術上的成就。

但是到了一般出版品、次文化或媒體領域，卻完全不是那麼一回事。俗語說：「高手在民間」。但在大陸，民間的高手似乎都出國去了或是在商界擔任高職，結果在次文化和媒體裡充斥著一堆半吊子或根本不合格的譯者。高手還是有的，但你要有中彩券般的運氣才會碰得到。

大陸翻譯鬧出的笑話，從改革開放至今，不勝枚舉。最經典的例子是把英國天團「披頭四」(The Beatles)譯成「甲殼蟲樂隊」，譯者顯然是把Beatles跟Beetle(甲蟲)這兩個字搞混了。儘管後來有人辯護說，「披頭四」未成名前在德國漢堡走唱時，就用過The Silver Beetles這個團名。但西洋樂團改團名是家常便飯。既然已經改了，你就不能牽拖到之前的名字。何況，Beatles是一個新創的字，意在呼應當時「敲打派」(或譯「垮掉的一代」，Beat Generation)的文化浪潮，意指「敲打音樂的人」，已經跟「甲殼蟲」無關。

後來，大陸已經逐漸放棄使用「甲殼蟲」這個譯名，但仍然不肯從善如流，採用台、港地區沿用已久的「披頭四」這個好棒棒的名字，而是心不甘情不願的譯為「披頭士」。原因無他，Ego(自尊心)太強，拉不下臉來承認台、港翻譯比他們好。

近年大陸另一個鬧笑話的翻譯，是「師奶情色文學」代表作《格雷的五十道陰影》(Fifty Shades of Grey)。同名電影不曾在大陸上映(我猜小說也不會在大陸出版中文譯本)，不過由於它的名氣不小，在媒體和影音平台上還是看得到它的名字，但是卻譯成了《五十道灰》！

這是一個十分離譜、中文根本不通的譯名，就算譯者不和道Grey(格雷)是人名，直譯也應該是《灰的五十道陰影》吧？怎麼會是《五十道灰》呢？ 這個譯名非但跟內容八竿子打不上，而且中文也不合格。我想，之所以會鬧這種笑話，部分原因是跟在大陸無法使用Google搜尋有關。

當然，近年最爭議的譯名，無疑就是美國總統Donald Trump的中文譯名了。台、港原本有志一同譯成「川普」；大陸獨樹一格，是「特朗普」。後者引發許多人疑惑，因為它跟大家從影音媒介上聽到的發音顯然有落差。為什麼會這樣？ 原因是：後者是從德文發音翻譯過來的。中共新華社譯名室主任李學軍之前撰文，道出了箇中原因的由來。

話說在20世紀的1950年代，鑑於大陸媒體、出版品的的外文譯名很不統一，當時的總理周恩來要求譯名要統一，交由新華社統一口徑。隨後新華社、外交部、軍委機關、教育部、中聯部等10多個單位派人參加會議，討論統一譯名問題。 1956年7月24日，新華社決定成立譯名組(後來更名為譯名室)，並集中十多名人力製作譯名手冊。1965年5月《英語姓名譯名手冊》第一次出版，後來幾經修訂、增補和再版，該手冊被中共捧為「最具權威性的英語姓名翻譯工具書」。

在該手冊及對外翻譯出版公司出版的《世界人名翻譯大辭典》裡，Trump都是譯成了「特朗普」。 依據的原因是：這是一個德國人名，根據德語發音/ˈtʁʊmpp/，所以譯成「特朗普」，並且一直沿用至今。

然而，英文裡也有Trump這個字(意指王牌)，發音是/trʌmp/。儘管Donald Trump是德國移民後裔，但他已經是美國人，名字唸法自然是依據英文發音(除非他自己要求德語發音)。在這種情況下，「川普」無疑比「特朗普」更貼近英文原音。而且，現在連德國人都把他視為美國人，唸他的名字時都是使用英文發音的(見以下影音)。

川普成名甚早。早在1980年代他就因為跟第一任妻子伊凡娜的花邊新聞和地產大亨的身分，名字屢屢出現在台、港媒體的新聞版面。後來又因為開賭場、跨足娛樂圈主持實境秀節目《誰是接班人》、主辦選美，知名度始終維持不墜。所以直到他選總統，台灣媒體對他的中文譯名都是毫無懸念的「一鏡到底」：川普。九七之後，香港「回歸祖國」，譯名也從川普變成特朗普。

在改革開放之前，大陸接受外國資訊的管道是封閉的。開放後，也是等到網路時代外國資訊才全面普及。就算之前川普在大陸的中文名字是「特朗普」，但到了2016年他在共和黨總統初選中出線後，新華社就應當機立斷：跟台、港一樣，把他的名字依照英文發音譯為「川普」，而非沿用德語發音的「特朗普」。其實做法很簡單，只要在第一次使用新譯名(例如川普) 時，後面加註「前譯特朗普」就行了，之後就一勞永逸。

但大陸媒體沒有這樣做。接下來就引發不斷有人質疑「特朗普」這個譯名的準確性，造成不少雜音。為什麼大陸方面不肯改呢？ 我想原因之一是，體制、做法僵化，又不知道問題的嚴重性。第二，像前面所說的，Ego太大，不願跟在台媒後面使用相同的譯名。

美國副總統當選人Kamala Devi Harris有個正式的中文名字叫賀錦麗，是來自台灣的舊金山僑領蘇錫芬替她取的。台媒當然欣然採用，陸媒顯然吃味，不願尊重當事人，硬是譯成哈里斯，也是跟Ego有關。

我想川普對自己的名字被「很不準確」的譯成「特朗普」這件事是知道的。別忘了，川普的外孫女阿拉貝拉懂中文，她不無可能跟阿公提起過這件事。個人認為，川普對「特朗普」這個譯名不會有好感。他在任內卯起來制裁中國，不無可能這也是原因之一。別忘了，川普愛記恨。

堂堂一個新華社，人力物力都比絕大多數中文媒體多得多，但他們「欽定」的譯名卻往往高明不到哪裡去。例如我之前說過的，國務卿蓬佩奧(Wayne Pompeo)的中文譯名就不靠譜(比較準確的譯法是龐沛奧)。悲哀的是，台、港媒體都跟著用。

此外川普的妻子Melania，台媒都譯成梅蘭妮亞，陸媒卻譯成發音並不貼近的梅拉妮亞。悲哀的是，港媒也跟著用。還有一拖拉庫翻譯不靠譜的，下回再說。國際火線／積非成是，錯而不改　譯名最亂最糟的川普政府

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