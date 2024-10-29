美大選倒數1周！4300萬人提前投票　數據曝「這種人最多」

▲北卡羅萊納州選民17日排隊提前投票。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統大選倒數1周，全美預估4300多萬人提前投票。目前為止，這些選民的樣態，與4年前相比略有不同，不僅年紀較大，也更可能是白人及共和黨支持者。

根據數據分析公司Catalist資料，在該公司持有數據的39州，今年提前投票的選民，年紀較大、較可能是白人及共和黨支持者，這種趨勢在7大搖擺州也普遍存在。

具體而言，65歲以上選民占比46%，比2020年多了10個百分點。30至39歲選民占比9%，比4年前的12%降低。高達74%選民都是白人，比4年前的43%略高。

▲喬治亞州今年提前投票人數破紀錄。（圖／路透）

不過，自從川普領導共和黨以來，該黨許多選民強烈傾向在大選當天投票，全國民主黨人則是傾向提前投票。在Catalist擁有數據的27州，提前投票的共和黨人從28%上升到35%，民主黨則是從45%降到39%。

CNN指出，雖然提前投票的趨勢，不能預測大選結果，但仍能一窺選民樣貌。根據該報最新全國民調，賀錦麗在提前投票階段遙遙領先，儘管最終開票結果，2名候選人可能勢均力敵。

目前為止，全美提前投票的狀況，都比4年前顯著下降，因為2020年正值新冠肺炎疫情，提前投票人數創下歷史新高，在總計約1.58億張選票之中，超過1/4都是提前投票。值得注意的是，川普競選團隊今年鼓勵共和黨人提前或郵寄投票，與2020年的反對態度相當不同。