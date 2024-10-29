造勢惹議！譏波多黎各是「垃圾島」被罵翻　川普陣營火速切割

▲ 川普紐約造勢找來辛奇利夫助陣，卻因歧視言論造成反效果。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國大選進入最後倒數，共和黨候選人川普27日在紐約麥迪遜廣場花園造勢，本該是團結不同族裔支持者的重要機會，卻因大量種族主義與分裂言論蒙上陰影，包括喜劇演員辛奇利夫（Tony Hinchcliffe）稱波多黎各是「漂浮的垃圾島」，招來各界批評，川普陣營也火速切割。

綜合《美聯社》等美媒，川普先前在亞利桑那州一場集會中批評非法移民問題，曾形容美國就像「世界的垃圾桶」，27日紐約造勢邀請在年輕男性間頗受歡迎的播客節目主持人辛奇利夫，他演說助陣時卻拿拉丁美洲裔開刀，「不知道你們知不知道，現在海中央真的有座漂浮的垃圾島，我想就叫波多黎各」，還譏諷他們不愛節育，喜歡「製造嬰兒」。

距離選舉僅剩約一周，川普陣營試圖在深藍的紐約爭取支持，這場集會也是拉攏西班牙裔和非裔的機會，辛奇利夫這番言論卻造成反效果，兩黨紛紛譴責。

川普團隊迅速劃清界線，高級顧問阿爾瓦雷斯（Danielle Alvarez）聲明表示，「這個玩笑並不代表川普總統或競選團隊看法」；團隊發言人李威特（Karoline Leavitt）也批評辛奇利夫的玩笑「品味很差」。民主黨候選人賀錦麗則藉機回應，「波多黎各人應該得到更好的待遇」。

▲ 辛奇利夫的言論受到兩黨及當地民眾譴責。（圖／路透）

1898年美西戰爭後，美國從西班牙手中取得波多黎各等殖民地，1971年授予該島居民美國公民身分，二戰後不久第一波大規模移民開始緩解美國本土勞動力短缺問題，如今在本土的波多黎各人比島上還多。

波多黎各人雖是美國公民，卻無法參與總統選舉，但對在本土的親人有重要影響力。留下來的居民控訴，他們常覺得自己是「次等公民」，不僅無法投票，獲得的聯邦資金和美國各州相比也十分有限。

當地48歲民眾阿塞維多（José Acevedo）批評辛奇利夫，「真羞辱人，真是歧視！」且他看完轉播後馬上發訊息給在紐約的親人，辛奇利夫的言論令他們都感到震驚，其中有人本來打算投給川普，但現在「他告訴我他得評估一下自己的決定」。