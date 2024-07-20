傳葉菊蘭接任圓山董事長　藍委酸「高齡國母」：民進黨不自己養嗎？

▲台灣觀光協會前會長葉菊蘭。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

被民進黨人士稱為「國母」的葉菊蘭，上月卸任台灣觀光協會會長後，近日傳出，將接任圓山大飯點董事長。對此，國民黨立委王鴻薇今（20日）狠酸葉菊蘭已高齡75歲，其實業界都知道，這就是公開的派系鬥爭，賴清德鬥完英系後，要鬥掉2019年蘇貞昌指派的人馬，王鴻薇並嗆問民進黨，「貴黨的國母，不該是自己養嗎？」

王鴻薇指出，圓山大飯店傳出將由剛卸下台灣觀光協會會長高齡75歲的「民進黨國母」葉菊蘭接任新董事長，引發交通、觀光相關單位震驚。

王鴻薇表示，此人事布局傳出就是鬥完英系鬥蘇系的派系鬥爭結果，因為現任董事長林育生是蘇貞昌任命的人馬，是賴清德整肅異己的對象，圓山飯店董座，根本被拿來當派系鬥爭、派系酬庸的位子了。

對此，王鴻薇嗆問賴清德，貴黨的國母不該是自己養嗎？民進黨怎麼又把國家當成養老院了？ 還是說，加入民進黨0到80國家養！

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者黃克翔攝）

王鴻薇進一步說明，其實業界都知道，這就是公開的派系鬥爭，2019年3月林育生被前閣揆蘇貞昌指派擔任圓山飯店董事長，上任至今並無特殊爭議，圓山飯店經營績效也持續提升。

此外，王鴻薇點出，林育生新一屆董事會任期才剛續任滿一年，還剩下二年，提前被趕下台急著換人，分明是賴清德鬥完英系，轉頭向蘇系開的下馬威，畢竟看到鄭文燦這般的下場，蘇系各大將恐怕都要瑟瑟發抖，不知何時下個就是自己了。

王鴻薇直指，事實上，葉菊蘭上月才卸任台灣觀光協會會長，外界以為葉菊蘭要退休，當接任圓山董座新聞消息傳出，是許多業界人士始料未及，葉菊蘭高齡75歲，初任圓山飯店董座，但事實上，政府一直都有對於捐助財團法人董事長初任年齡都有不得逾65歲的規定。

「過去我監督公股銀行以及相關子公司董事長高齡化問題，就是反對民進黨把國營事業、公股行庫當養老院，原來加入民進黨，0到80國家養真的不是說說而已。」

最後，王鴻薇向賴清德以及民進黨喊話，自己的國母民進黨不自己養，還要安一個位子靠國家來幫忙養，「奉勸你們一句，貴黨鬥爭歸鬥爭，至少給年輕人一點機會，這些老人家還是接回去黨內安養吧！」