吳崢神預言惹議　柯文哲：司法公正性危機！民進黨應解釋

▲台灣民眾黨黨主席柯文哲表示，民進黨發言人吳崢的談話才是最大的危機 ，司法公正性在台灣變成破產。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣民眾黨今（20）日在雲林斗六市舉行立法委員張啓楷雲林服務處暨台灣民眾黨雲林縣黨部的揭牌儀式，黨主席柯文哲偕同夫人陳佩琪醫師出席，針對憲法法庭對於國會改革法案作出暫時處分，柯文哲表示「直接不演了！民進黨發言人吳崢的談話才是最大的危機 」、「司法公正性在台灣變成破產」。

柯文哲表示，這件事情應以很嚴肅的問題來思考，以後立法院三讀通過的法律，如果它只要送憲法法庭就想要宣告暫停處分，等到判決以後再處理， 一拖兩年、三年也或更久，此例一開將不可收拾，而其實最嚴重的是「其實不管是以前柯建銘可以跟司法院這樣直接指揮，更嚴重的是昨天民進黨發言人吳崢的談話，才是最大的危機」。

柯文哲強調，怎麼會民進黨事先就知道憲法法庭要選在禮拜五的下午要出來作出裁決，這表示說他們不演了！柯文哲說，怎麼憲法法庭變成民進黨的側翼，司法是國家最後的一道防線，應當被人民信任，這個事件很明顯就是側翼的行為，這讓整個司法的公正性在台灣變成破產，這個對整個台灣社會的傷害太大了。

柯文哲指出，民進黨應出來解釋這到底怎麼一回事，如果這樣的話這個憲法法庭的判決怎麼會被人家相信?所以我倒覺得其實執政黨應該就是認真做事，台灣現在面對的問題這麼多，每天做事都來不及的時候，卻搞對立、搞衝突，是我一直無法理解目前的狀況。

柯文則表示，其實幾乎所有條文全部都暫停處分，「我看90%都裁准暫時處分，這就是全面否決！所以這是民進黨跟台灣大多數民意的全面開戰，這讓整個社會陷入這種衝突對立，這怎麼會是一個執政者應該有的這種選擇， 我還是無法理解目前賴清德在想什麼」。