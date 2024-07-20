暫時處分讓憲法法庭變側翼！　柯文哲：民進黨跟多數民意開戰

▲民眾黨主席柯文哲出席「立委張啓楷雲林總服務處揭牌」。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

憲法法庭19日針對國會改革相關法案，做出暫時處分的判決。對此，民眾黨主席柯文哲20日表示，這件事情最嚴重的是，「怎麼會民進黨事先就知道憲法法庭要選在禮拜五下午作出裁決？這表示說，不演了」，怎麼憲法法庭變成民進黨側翼？這是很嚴重的事情，而很不幸民進黨在破壞制度的可信性，他並直言民進黨跟台灣大多數民意全面開戰。

柯文哲20日出席立委張啓楷雲林總服務處揭牌前受訪表示，以後立法院三讀通過的法令，如果只要送憲法法庭，然後宣告暫停處分，等到判決後再來處理，然後一拖拖個2年3年，不曉得拖多久，「此例一開，坦白講，不可收拾」。

但柯文哲認為，這件事情最嚴重的是，不管是以前柯建銘打電話去跟司法院直接指揮，還是昨天民進黨發言人吳崢那個談話，那個是最大的危機，「怎麼會民進黨事先就知道憲法法庭要選在禮拜五下午作出裁決？這表示說，不演了」，怎麼憲法法庭變成民進黨的側翼？這是很嚴重的事情。

柯文哲指出，司法是國家最後一道防線，應當被人民信任，今天這是很明顯，這就是側翼的行為，讓整個司法的公正性在台灣變成破產，這對整個台灣社會的傷害太大，民進黨應該要出來解釋這是怎麼一回事，如果這樣，憲法法庭的判決怎麼會被人家相信？

柯文哲說，執政黨應該是很認真，台灣面對的問題這麼多，每天做事都來不及了，怎麼每天在搞對立、搞衝突，我一直無法理解目前的狀況。

「幾乎所有的條文全部都暫停處分，90%都暫停處分，全面否決，正確講就是民進黨跟台灣大多數民意全面開戰。」柯文哲說，這讓整個社會陷入衝突對立，這怎麼會是執政者應該有的選擇？他直言，還是無法理解目前賴清德在想什麼。

媒體追問，民進黨似乎能預知憲法法庭動向？柯文哲說，老百姓心裡想的是說，這憲法法庭變成民進黨側翼了，這不是好的事情，「我覺得我們應該相信制度不是相信個人。所以執政者要很努力建立制度的可信性，現在很不幸民進黨在破壞制度的可信性」。

柯文哲說，不敢講說憲法法庭的中立性、獨立性蕩然無存，這是他們自己要去思考的，「重點不是否決立法院的法案，其實民意還是在看，有時候做得太過頭，老百姓心中自有一把尺」。