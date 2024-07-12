轟李進勇強勢介入基隆謝國樑案　許宇甄批：大搞罷免國家隊！

▲許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

民間發起罷免基隆市長謝國樑，基隆市選委會日前已完成受理4萬3138人連署人名冊。國民黨立委許宇甄質疑，依據規定，選委會收到罷免案連署人名冊後，40日內要查對連署人名冊，但中選會卻發函給基隆市選委會，要求在30日內完成查對的工作，中選會到底在急什麼？更誇張的是，中選會主委李進勇將在今天下午兩點前往基隆市選委會，美其名是慰勞，實際上是以上欺下做行政指導，強行干預基隆罷免查對作業，大搞罷免國家隊。

許宇甄說明，現行《選罷法》罷免規定，第一階段罷免提議人名冊填寫及第二階段連署人名冊填寫，只需填寫姓名、身份證字號、出生年月日、戶籍地址，然後簽名或蓋章，極易出現抄錄名冊、冒名連署的情況。歷來罷免案，都曾出現往生者「還魂連署」的情況，中選會對此卻束手無策，為了防堵有心人罷免作弊，地方選委會在查對時會加強查驗，或以寄送雙掛號信方式來確認是否為本人連署，但此舉曠日費時，治標不治本。

以基隆罷免案為例，許宇甄指出，依據《公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法》第16條的規定，「主辦選舉委員會辦理連署查對，發現提議人名冊、連署人名冊有疑似代替簽名或蓋章情事，得寄送查詢單向當事人查詢是否為本人簽名或蓋章。」「查詢單如未於時間內寄回，資格符合與否，地方選委會可本諸權責予以認定。」基隆市選委會依《查對作業辦法》規定，寄送雙掛號文件向連署人確認是否為自願連署，但是中選會卻發函給基隆市選委會，表示「連署人若未回覆視同為真。」連署真假與否，依規定本由地方選委會本諸權責決定，中選會卻強勢介入，不顧行政中立原則，直接將中選會變成「罷免國家隊總部」。

許宇甄說，依據《選罷法》第83條第1項規定「選舉委員會收到罷免案連署人名冊後，縣（市）長之罷免應於四十日內，查對連署人名冊」，法律明文規定縣市選委會有40天的作業可以查對資料，但是中選會卻發函給基隆市選委會，要求在30日內完成查對的工作，完全不顧地方選務人力，直接沒收10日，中選會到底在急什麼？

許宇甄再說，更誇張的是，中選會7月10日發函告知基隆市選委會，李進勇會在今天下午兩點前往基隆市選委會，舉行座談瞭解罷免案連署人名冊查對作業情形，美其名是慰勞，實際上是以上欺下做行政指導，強行干預基隆罷免查對作業，民進黨、賴清德、李進勇為了基隆罷免案，無所不用其極，不顧行政中立，大搞罷免國家隊，將基隆罷免案當作全國大罷免暖身賽，以國家機器操弄罷免，借罷免之名沒收民主、沒收選舉。

