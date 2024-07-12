李進勇下午到基隆選委會　傅崐萁轟：請你把黑手拿開

▲國民黨團召開「嚴拒中選會把黑手伸向基隆」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，基隆市選委會日前已完成受理4萬3138人連署人名冊，而中選會主委李進勇將在下午2時前往基隆選委會，表示要「了解罷免案連署人名冊查對作業情形」。對此，國民黨團總召傅崐萁轟，名冊查對本來就是地方選委會職權，李進勇公然把手伸進基隆選委會，民進黨要用資源施壓地方政府，行為根本違法，「李進勇請你把手拿開不要黑手掌控」。

傅崐萁指出，根據最新民調顯示，國內將近有一半的人對於鄭文燦事件表達並不意外，從賴清德當選總統到今天，跟在野黨不接觸、不回應、不理會，黨內全面鬥爭開始，對手一個一個處理，包括英系大阿哥落馬確定政治生命結束，宮廷內鬥讓國人非常驚訝，賴清德就職短短一個半月就把鄭文燦拉下馬，還有多少戲碼要上演？

傅崐萁再批，希望賴總統不要鬥完黨內，開始鬥其他人。在基隆剛任一年多的謝國樑，被國家資源罷免，這是非常可恥的行為，今天李進勇更公然把手伸到基隆選委會，下午要去下指導棋，要查連署什麼時候完成查核，呼籲基隆人要有骨氣，不要被壓迫屈服，不要被踐踏，中央手伸到地方實在不以為然，「李進勇請你把手拿開，不要黑手掌控」。



