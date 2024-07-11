感謝蔣萬安、侯友宜、張善政當面力挺　謝國樑：基北北桃是一體

記者袁茵／台北報導

發動罷免基隆市長謝國樑的公民團體「山海公民拆樑行動」，日前將連署書送交基隆市選委會，選委會完成受理4萬3138人連署人名冊，將從7月9日起40天內完成查對作業。謝國樑11日赴台北晶華酒店與台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政合體，面對3市長力挺，謝國樑表示「非常感謝」。

▲蔣萬安、侯友宜、張善政、謝國樑出席「基北北桃我的減碳存摺全民運動」論壇活動。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑11日上午在晶華酒店合體，出席「基北北桃我的減碳存摺全民運動」論壇活動，並且於會前接受媒體訪問。

針對今天4人合體，是不是要一起來挺謝國樑？張善政表示，今天目的是基北北桃要替「減碳存摺」做宣傳，謝國樑在基隆市長任內的所作所為，都是在捍衛基隆市民的權益，「我們都非常支持他」。

外傳此記者會是由國民黨主席朱立倫促成，希望在此次罷免案當中，可以推動「反罷免」並衝到8萬票，現在蔣萬安、侯友宜、張善政是否都願意來支持，只要謝國樑有需求就全力相挺？蔣萬安回應，「我們都是看到謝國樑的用心、努力，在過去這一年多，基隆確實都往好的方向在改變，也守護基隆市民的權益。」

蔣萬安強調，「只要謝國樑有需要，我們都很願意來給予支持。」像是基北北桃推動的各項減碳政策，都是在既有基北北桃4縣市合作的機制之下，運作的非常順利。

侯友宜則說，基北北桃就是一個共同的生活圈，尤其新北橫跨台北、桃園跟基隆，這幾年基北北桃生活圈不僅是在減碳通力合作，在交通、捷運路網，甚至是人文、經濟、產業都並肩作戰，「今天是為了減碳來開論壇，最重要的是，這平台不斷讓整個生活圈會更好。」

侯友宜提及，謝國樑這幾年跟大家共同努力下，看到基隆市在基北北桃生活圈的產業、捷運、減碳等都做得非常好，「謝國樑的表現，大家有目共睹，相信人民一定會有一個清楚判斷，謝國樑加油！」

而面對3位市長的行動力，謝國樑則回應，非常感謝3位市長對於基隆市政的通力合作、關心跟關懷，「非常謝謝大家對我們基隆市的關心，現階段仍以基北北桃聯合施政，將各項的政策推出來，讓基隆市民有感。我們基北北桃是一體的，大家未來會共同做出更好的市政，我在這邊非常感謝3位市長對基隆的關心。」