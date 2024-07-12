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7月出港！基隆最新認定無形文資 百年和平島王爺海上遊江

▲7月出港！基隆最新認定無形文資 百年和平島王爺海上遊江 。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導


基隆，是位於台灣北部的海口城市，擁有豐富且獨特的文化底蘊。當地的生活習慣與宗教信仰，共同塑造出一種與眾不同的人文風情。其中，最新由市政府認定的無形文化資產——和平島王爺海上遊江活動，就是這裡超過200年的重要慶典。今年和平島王爺海上遊江慶典將於7/14在正濱漁港出港，將吸引眾人共襄盛舉。

▲▼基隆,基隆港,海洋廣場,基隆車站。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼基隆是位於台灣北部的海口城市，擁有豐富且獨特的文化底蘊。（圖／記者姜國輝攝、基隆和平島社靈廟Ｘ安吉克斯授權提供）

▲▼ 。（圖／基隆和平島社靈廟Ｘ安吉克斯授權提供）

據說，這項活動的起源可以追溯到1788年的清乾隆時代。當時，林溫傅三府王爺神像隨船漂流至和平島上，當地居民於是在岸邊搭建草屋供奉，這成為當地的信仰。平寮里里長蔡淑貞表示：「我們這邊以捕魚為生，當時出海都是搭小的龍蝦船，陸陸續續每一年都會有人有海難。以前這邊小船很多，大概會十幾艘小船就在那邊進江，進江就是保佑漁民這樣平安出海、滿載而歸。」

▲▼基隆市,和平島,社靈廟,林溫傅三府王爺,王船,導覽。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼1788年的清乾隆時代，林溫傅三府王爺神像隨船漂流至和平島上，成為當地的信仰。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼基隆和平島正濱漁港。（圖／記者姜國輝攝）

文史工作者尹德根補充：「大概在日治時期《臺灣日日新報》裡面就曾經有過記載，在當時的農歷的6月15日，就有王船遊江的儀式出現。我們看到的王船，其實是我們台灣少數可以直接下海航行的一艘王船。其實這樣的儀式在台灣各地是相當罕見的，尤其是王船可以直接下水，航行到外海去非常少見。也就是因為它的獨特性，才會被研究記錄，成為基隆的在地無形文化資產。」

▲▼基隆百年和平島王爺海上遊江民俗活動,和平島王船祭。（圖／記者姜國輝攝）

▲文史工作者尹德根。（圖／記者姜國輝攝）

和平島的王爺遊江活動與南台灣的火燒王船有所不同，當地會舉辦一系列的海上遊江、王爺遶境與宴王活動。除了靠著傳統風帆動力的王船是一大亮點，有趣得是，王船上插著的令旗竟是繽紛花布！里長蔡淑貞分享：「一般五令旗，我們看到不是黑的就是繡龍鳳，我們家的是花布的。我們去買剪布的時候，他（王爺）自然就會挑5種不同的顏色回來，那他是順著，比如說紅、橙、黃、綠、藍這樣5個顏色。」

▲▼基隆百年和平島王爺海上遊江民俗活動,和平島王船祭。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼平寮里里長蔡淑貞分享著，從小到大一直傳承下來王爺故事。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼基隆市,和平島,社靈廟,林溫傅三府王爺,王船,導覽。（圖／記者姜國輝攝）

和平島王爺海上遊江慶典已經流傳了百年，雖然在1970年代因為海上商船貿易頻繁，安全考量一度停辦，但在地里民與籌備小組的推動下，這項漁港傳統文化祭儀得以保存。里長蔡淑貞回憶：「我們都是廟宇委員，還有頭家爐主，拿著結緣金簿，家家戶戶的去結緣金。還有一些比較有成就，出去就是到外面去打拚的人，他們在農曆的六月十四日都會回來。」

▲▼基隆百年和平島王爺海上遊江民俗活動,和平島王船祭。（圖／記者姜國輝攝）

▲今年和平島王爺海上遊江慶典將於7/14在正濱漁港出港。（圖／記者姜國輝攝）

今年的活動將於7月14日在正濱漁港出港，基隆市政府近年積極推廣這項傳統文化活動，希望吸引更多人前來體驗基隆的文化魅力。同時也適逢基隆鎖管季，能趁王爺遊江期間來趟2天一夜的小旅行。

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關鍵字：

基隆文化底蘊無形文化資產和平島王爺海上遊江傳統慶典

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