國民黨擬抽出《選罷法》逕付二讀　綠黨團：會在議事規則授權下因應

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委許宇甄日前提案審查《選罷法》提高罷免門檻，因藍綠爆發肢體衝突無疾而終。許宇甄再提新案，刪除提高罷免門檻，但加嚴連署門檻，國民黨今（12日）院會預計將該提案一讀，並且直接提案逕付二讀。對此，民進黨團幹事長吳思瑤受訪時表示，國民黨意圖很清楚，就是要搶救謝國樑，民進黨團最高的策略，也就是讓所有毀憲亂政、沒收人民權利、會癱瘓政府運作的法案在這會期末不被通過，會在議事規則授權下因應。

吳思瑤批評，國民黨別睜眼說瞎話，國民黨今天企圖要逕付二讀的許宇甄版、傅崐萁版，條文上跟吳秉叡版都大不相同，兩個版本都是連署階段，要求連署人要檢附身分證正反面影本、填發證日期，與吳秉叡版完全不同，且吳秉叡已經撤案表達立場，國民黨完全是惡意栽贓吳秉叡的提案。

吳思瑤指出，國民黨執意要休會前強行逕付二讀，意圖很清楚，就是要搶救謝國樑，讓《選罷法》修惡想方設法進入議程，但是就算今天逕付二讀了，也會交付協商，不可能在這個會期內處理，最快也可能就是一個月冷凍期後，要用臨時會的方式處理《選罷法》。

吳思瑤說明，《選罷法》有高度政治爭議、也非民生優先議案，國民黨要在會期末強渡關山，就是急了、怕了，要搶救謝國樑。但就議事程序上，國民黨根本不需要這麼急，民進黨今天會依循議事規則，畢竟做為執政黨，有很多重要的議案要運用最後兩天的議程要加速通過，也就是社會非常期待的打詐四法。

吳思瑤表示，黨團現在最高的策略，也就是讓所有毀憲亂政、沒收人民權利、會癱瘓政府運作的法案在這會期末不被通過，要優先力保打詐四法等優先法案順利完成三讀，至於其他爭議議案，會在議事規則授權下因應。