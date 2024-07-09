下班搭往新店公車　遇噁阿北「生殖器貼她」氣炸：疑慣犯小心

▲示意圖，非本文當事人。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

「打這篇文的當下我還在發抖，但我要去報警了。」一名女網友8日下班時，搭往新店方向的公車，一位阿伯上車後，站在她身邊另一名女乘客後面。女子下車後，她在玩手機時卻感覺有「熱熱的東西」在貼她，一看發現竟是阿伯的生殖器。她提醒，如果有坐624往新店方向的公車最好多留意，「疑似慣犯，請各位女性小心。」

女網友在「●【爆料公社二社】●」表示，她搭往新店方向的624公車，遇到一位男性使用生殖器觸碰女性，自己就是苦主，「疑似慣犯，請各位女性小心」。她說，當時是下班時間，公車上很擠，她跟一名女乘客併站在置物區。

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後來有位背後背包的阿伯上車後，以「一隻手抓上方把手、另一隻抓旁邊扶手」的姿勢，站在她旁邊的女性身後。原本以為對方只是怕站不穩，但途中發現女乘客似乎有感到不舒服的樣子，還轉頭瞪了阿伯，可後來也沒說什麼就下車了。

見女乘客沒說什麼，也沒有什麼處理動作，她便稍微觀察老翁的舉動。而在女乘客離開後，她身旁其實有空出一個位子，「但他沒有補我旁邊的空位」、「我想說，好，他應該快下車了，就繼續玩我的手機。」沒想到，後來她就意識到有熱熱的東西在貼我，一看超驚嚇「結果是他的生殖器」。

她瞬間傻爆眼又害怕，但仍鼓起勇氣說「先生請你不要太超過！」對方就在某站下車了。原PO坦言，很抱歉沒有幫助到另一位女乘客，但會去報警，希望其他人也小心一點。

貼文引發議論，不少人看了都超氣，「變態不可原諒」、「希望能抓到人，真可惡」、「天哪好噁心」、「我國中時遇過，那真的是一輩子都忘不了的噁。」還有網友表示，「我高中的時候，在公車上遇到變態，我就直接大喊，司機先生有人摸我屁股，司機馬上路邊停車報警。」