OL北車搭電梯被狂頂！70歲翁「怕漏尿」：一直抬高　檢打臉起訴

▲徐姓男子被控用下體頂撞女性，辯稱是為了避免漏尿，才伸手進褲檔抬高生殖器。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

年逾70歲的徐姓男子去年9月間，在台北火車站搭乘電梯時，趁著人多一直緊貼在1名OL後方，OL覺得有異物頂到臀部，不斷挪動身體仍無法閃過，只好忍到事後報警處理，徐男到案後喊冤，辯稱自己有漏尿的問題，平時就常自己伸手進褲檔，把生殖器抬高，以免尿液滲出，台北地檢署8日依《性騷擾防治法》提起公訴。

被害的OL年約30歲，她在2023年9月間某天上午8點半左右，在台鐵台北站搭乘電梯，準備換樓層趕去上班，雖然當時尖峰時間，電梯內人數較多，但後方有人明顯地刻意靠近，甚至讓她有遭異物頂撞的不舒服感覺，她試著往前挪移、拉開距離，後方的人仍繼續貼近。

OL忍到出電梯後，向巡邏的鐵路警察提告，警方調閱監視器畫面，比對相關入出站紀錄，循線找到徐姓男子涉案，徐男坦承自己就是電梯中站在OL後方的人，但辯稱自己過去曾因腎臟疾病開刀，留下了會漏尿的後遺症。

徐男解釋，為了避免漏尿，他平常就會自己伸手進褲子裡面，把生殖器抬高，以免在不經意的情況下尿濕褲子，徐男堅稱自己早就沒有性能力，並不是故意要用下體頂觸女性，檢察官不採信徐男說詞，根據相關事證起訴徐男涉嫌性騷擾。