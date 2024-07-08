　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一票人通勤1小時↑「薪水更傻眼」　過來人嘆：到公司融化了

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／ETtoday資料照）

▲許多人薪水不高，但通勤時間長。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

許多人都渴望找到一份薪水高又離家近的工作！而一名網友說，目前猶豫要不要去竹科上班，薪水8萬但要通勤1小時，於是好奇拋問大家「多少薪水才願意花一個小時通勤？」出乎意料的是，一票人感嘆薪水低，也是通勤時間長，「現職月薪32K就單趟一小時了」、「28K通勤一小時半！」

一名男網友在Dcard好奇拋問，大家的上班通勤時間是多久？接著自曝目前的煩惱，找到一份新竹科技業工作，「如果月薪8萬，願意通勤一小時嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

許多人認為，時間就是金錢，「我會選擇在附近花1萬租房，交通時間10分鐘」、「我就是房子買台中，每天單趟通勤約1.5小時（走路+火車+騎車），年薪250~300萬」、「現薪6萬，走路2分鐘」、「月薪9萬，直接租公司附近，通勤10-15分鐘，很討厭通勤，無法忍受超過20分鐘」、「租附近，加班跟塞車時間沒算到，住附近晚下班還能去運動才回家」。

出乎意料的是，不少人哀喊低薪且通勤長，「現職月薪32K就單趟一小時了」、「現在每天去上班一個小時，回家一個小時，薪水2萬7」、「我住很遠，每次換的工作我都要通勤1小時半，薪水不到4萬，我同事還有住更遠的」、「28K通勤一小時半...」「我35K已經每天通勤一小時，從捷運站走到公司還要一公里，走到公司都融化了」。

ET快訊
喪屍毒品！　台中5男2女嗨到癱軟
宏恩醫院病人被虐打！分院長曝他「5天打倒10多人」
鍾佳濱2度「瞇眼偷親」藍委肩膀　徐巧芯喊變態：到底什麼病
「10罐最愛」全被地勤要求丟掉！啦啦隊正妹PO大哭圖：我很白
三星大罷工！勞資談判破裂　即起停工3天
林士傑慘死家門！　最高檢喊話槍手：盡速投案可減刑
開10槍！太陽會新竹分會長險死　天道盟槍手重判15年定讞
北韓女主播「站第1排」看槍決！死囚內臟外露　她嘔吐暴斃
快訊／台股破2萬4！　台積電飆1050元新天價

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

火鍋控驚呆！涮肉浮沫「加1神物」秒凝固　內行推：不用慢慢撈

麥當勞點餐機「隱藏1服務」超貼心！一票人用過狂讚：還免費

28歲OL做美甲　指尖摳眼釀「眼球破裂」！就醫知嚴重性嚇壞

一票人通勤1小時↑「薪水更傻眼」　過來人嘆：到公司融化了

台中捷運橘「預留往南投延伸空間」　李孟諺：盡速促成

相機粉專「500萬包色」遭出征：請向鄭文燦道歉！　業者緊急道歉

海王星將逆行157天！「4星座」淪重災戶　1類人健康恐亮紅燈

沖繩芒果2顆1800！他住日本30年「只吃過2次」：直接飛台灣吃

聖結石聲明稿「網點2問題」喊超玄：蔡阿嘎都發律師函還要合作？

月子餐也要AA制！老公收入多1倍竟死要錢　全場點關鍵：吃妳夠夠

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

跟男友逛夜市狂喊姐夫　他狂冒冷汗鬆開手跑掉

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

陳意涵合體仔仔掀《痞子英雄》回憶殺　「還是沒什麼變」揪趙又廷再合作！

監視器曝！千片鷹架風雨崩落　員工下班斷魂...福懋科技：全力協助

高雄美術館豪宅衣櫃藏屍　死者母悲嘆：兇嫌很可惡

請辭海基會董事長！　鄭文燦最新財產申報曝

金秀賢離台「不斷揮手告別」！　「收信到最後一刻」超暖心QQ

用3句話讓小孩停止搗蛋　媽對兒實測馬上見效驚呆

火鍋控驚呆！涮肉浮沫「加1神物」秒凝固　內行推：不用慢慢撈

麥當勞點餐機「隱藏1服務」超貼心！一票人用過狂讚：還免費

28歲OL做美甲　指尖摳眼釀「眼球破裂」！就醫知嚴重性嚇壞

一票人通勤1小時↑「薪水更傻眼」　過來人嘆：到公司融化了

台中捷運橘「預留往南投延伸空間」　李孟諺：盡速促成

相機粉專「500萬包色」遭出征：請向鄭文燦道歉！　業者緊急道歉

海王星將逆行157天！「4星座」淪重災戶　1類人健康恐亮紅燈

沖繩芒果2顆1800！他住日本30年「只吃過2次」：直接飛台灣吃

聖結石聲明稿「網點2問題」喊超玄：蔡阿嘎都發律師函還要合作？

月子餐也要AA制！老公收入多1倍竟死要錢　全場點關鍵：吃妳夠夠

力拚甲子園與東京大學　台灣留學生李玟勳敲3分彈獲日媒關注

下錯海！反指標女神「一早賣鴻海」留這檔　網笑翻：咕嚕咕嚕

台2線北寧路道路管制！蜘蛛人吊掛修復邊坡　視情況雙向封閉

視察台南玉井蒸熱廠作業　黃偉哲：處理質量全國第一外銷如虎添翼

火鍋控驚呆！涮肉浮沫「加1神物」秒凝固　內行推：不用慢慢撈

裕民航運重視人才　四度獲「亞洲最佳企業雇主」等四項獎

「創盛號」房東救星！　前石牌、永和空店面「眼鏡行秒租」

融合舞蹈、音樂、表演　巴黎奧運塞納河開幕式視聽饗宴

光電反噬　太陽能源其實並不乾淨

《腦筋急轉彎2》全球票房破12億美金！　登動畫片TOP5史上最快

忍耐max！阿母買電動魚給阿金　牠皺眉一拍...逆轉結局惹笑網友

生活熱門新聞

冷心低壓穿台　2地區大雷雨恐下到晚上

女員工堅持穿瑜珈褲上班！老闆氣炸開除

冷心低壓今通過！　下最大地區曝

面試台積電4次全被刷！成大女碩士慌了：我哪裡不好

OL上班第一天慘被開除　全場聽老闆理由傻了

颱風季登場！　下周最新成颱機率曝

油箱見底才加油錯了！　中油曝3大NG行為

桃園2肉2菜便當要價220元！老闆娘：肉很貴

「冷心低壓」來了！　今明下最大地區曝

台北車站市集吹「靈堂風」！主辦單位曝　台鐵：尊重

沉迷賭博「慘輸2480萬」　23歲男後悔了

台灣男性外派越南「連普男走路都有風」　越婿10年修成正果

12生肖周運勢排行榜曝！屬羊霸榜好運亨通

媽媽們沒感冒卻「集體沙啞」　醫一看日曆懂了

更多熱門

相關新聞

她懷孕7個月「遭酸整天吹冷氣」不工作　名醫霸氣回9字

她懷孕7個月「遭酸整天吹冷氣」不工作　名醫霸氣回9字

懷孕是趟艱辛的旅程，除了面臨各種孕期不適，還得承受不少心理壓力。一名懷孕7個多月的孕媽向婦產科名醫蘇怡寧求救，表示自己目前在家待產，但長輩認為「當年婆婆懷孕也都做（工作）到生」、沒吹冷氣，暗酸她懷孕整天吹冷氣會把身體吹壞，但家中午後飆到32°C，不禁擔心熱傷害危及胎兒健康。對此，蘇怡寧霸氣回「你死了寶寶也不用活」，網友讚翻。

公司突加薪！她一問同事「卻知殘酷真相」

公司突加薪！她一問同事「卻知殘酷真相」

沒有「自提6%」親戚直搖頭！網點出2關鍵

沒有「自提6%」親戚直搖頭！網點出2關鍵

畢業去做氣密窗學徒　媽氣炸！網喊超賺：月收6位數

畢業去做氣密窗學徒　媽氣炸！網喊超賺：月收6位數

小紅書爆裁員！瞄準績效3.5-以下「活化石」 3成員工或隨時失業

小紅書爆裁員！瞄準績效3.5-以下「活化石」 3成員工或隨時失業

關鍵字：

通勤竹科科技業薪水工作低薪

讀者迴響

熱門新聞

快訊／奪命8秒！林士傑家門前遭開槍畫面曝

槍槍要命！林士傑「身中3槍」位置曝

快訊／台南女議員父親遭開槍　胸口中彈死亡

爸爸遭近距離射殺…林依婷與母急赴殯儀館泣不成聲！

「血型減肥法」專屬菜單爽瘦！A型少吃肉、O型要忌這3樣

吳慷仁「被踩底線」翻臉柴智屏！

偷吃人妻喊「妳色色、我射射」！司機下場曝

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

快訊／槍手正面曝！雙槍開轟射殺林士傑

鄭文燦後大刀砍向下一個　曝賴清德「死亡筆記本」名單

馬桶有血！工程師當痔瘡…醫嘆「半年就過世了」

冷心低壓穿台　2地區大雷雨恐下到晚上

女員工堅持穿瑜珈褲上班！老闆氣炸開除

快訊／泫雅爆10月嫁給龍俊亨！

影／林楚茵遭王鴻薇連環拳猛毆　慘被打到下巴見血

更多

最夯影音

更多

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

跟男友逛夜市狂喊姐夫　他狂冒冷汗鬆開手跑掉

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

陳意涵合體仔仔掀《痞子英雄》回憶殺　「還是沒什麼變」揪趙又廷再合作！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面