一票人通勤1小時↑「薪水更傻眼」　過來人嘆：到公司融化了

▲許多人薪水不高，但通勤時間長。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

許多人都渴望找到一份薪水高又離家近的工作！而一名網友說，目前猶豫要不要去竹科上班，薪水8萬但要通勤1小時，於是好奇拋問大家「多少薪水才願意花一個小時通勤？」出乎意料的是，一票人感嘆薪水低，也是通勤時間長，「現職月薪32K就單趟一小時了」、「28K通勤一小時半！」

一名男網友在Dcard好奇拋問，大家的上班通勤時間是多久？接著自曝目前的煩惱，找到一份新竹科技業工作，「如果月薪8萬，願意通勤一小時嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

許多人認為，時間就是金錢，「我會選擇在附近花1萬租房，交通時間10分鐘」、「我就是房子買台中，每天單趟通勤約1.5小時（走路+火車+騎車），年薪250~300萬」、「現薪6萬，走路2分鐘」、「月薪9萬，直接租公司附近，通勤10-15分鐘，很討厭通勤，無法忍受超過20分鐘」、「租附近，加班跟塞車時間沒算到，住附近晚下班還能去運動才回家」。

出乎意料的是，不少人哀喊低薪且通勤長，「現職月薪32K就單趟一小時了」、「現在每天去上班一個小時，回家一個小時，薪水2萬7」、「我住很遠，每次換的工作我都要通勤1小時半，薪水不到4萬，我同事還有住更遠的」、「28K通勤一小時半...」「我35K已經每天通勤一小時，從捷運站走到公司還要一公里，走到公司都融化了」。