RUFF爆驚悚性犯罪！熱舞妹被強抓左手摸鳥　2號淫男伸入短褲指侵

▲女子在夜店跳舞時，突遭陌生男子控制雙手，並伸手進褲頭內性侵。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北1名女子和友人到夜店跳舞狂歡時，左手突遭陌生人抓住控制，蕭姓男子則用右手抓住她的右手，並伸出左手伸進她的短褲裡性侵，女子雙手受制，原地扭動呼救10到15秒後，男性友人才辨認出被害人正在哭，一把抓住正在侵犯女子的蕭男左手並報警，台北地檢署8日跟據指甲縫內的DNA等事證，依強制性交等罪起訴蕭男。

據了解，這起夜店公然性侵案發生在信義區知名舞廳RUFF，蕭姓男子看到被害人穿著清涼熱褲，一時興起，直接用雙手去抓被害人的臀部，被害人用力將蕭男的手打掉，繼續和友人一起跳舞，沒想到突然有陌生人把她的左手牢牢抓住。

被害人指控，自己的左手被強行拉去觸摸不明男性的下體，正在驚慌之際，右手也被剛剛襲臀的蕭男用右手抓住，而蕭男接著就從後方繞過她的腰背，把左手伸進褲頭，觸摸她的私密部位，甚至把手指伸進去，被害人雙手被控制，無法動彈，不斷向對面的男姓友人求救。

▲同行友人一開始以為被害人只是在抖動跳舞，後來才發現竟是遭人控制性侵。（示意圖／ＸＸＸpixabay）

男性友人一開始沒察覺異樣，只覺得被害人跳舞抖動得很厲害，後來才在夜店閃爍燈光中，發現被害人面露痛苦，且褲頭上竟然多出1隻人的手臂，男性友人馬上靠近，一把捉住蕭男的左手，呼叫夜店安管報警，蕭男被依現行犯逮捕移送，終於掙脫控制的被害人癱軟倒地受傷大哭。

蕭男到案後表示不知道應名抓住被害人左手的男子身分，只願意坦承因為忍不住而觸摸被害人身體，否認有侵入被害人私密處，被害人身上也沒有明顯的侵入傷痕，但因採樣化驗結果顯示，蕭男的左手中指指甲縫中，有被害人的DNA，檢察官認為，若非有刻意摳抓，否則這個位置難以殘留足已化驗的生物跡證，因此依強制性交、性騷擾等罪將蕭男起訴。