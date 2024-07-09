竹科男好奇月薪8萬「通勤1小時OK嗎」　釣出一票人曝低薪通勤極限

▲月薪8萬「願意通勤1小時」，網友曝通勤極限。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／趙蔡州報導

找工作願不願接受通勤，最多可以接受每天通勤多久，是許多上班族必須面對的選擇，一名網友近日詢問，如果月薪可以領到8萬元，各位願意通勤1小時上班嗎，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在Dcard以「多少薪水才願意花1個小時通勤」為題發文，他好奇說，各位每天上班有通勤嗎，一般都會通勤都多久，如果月薪達到8萬元「有人願意通勤一小時嗎？」

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貼文一出立刻引發網友熱議，有網友分享自己的通勤時間，「現職34K，單趟通勤1.5小時」、「我才35K，已經每天通勤一小時」、「我現在平均每個月8.8萬左右，通勤來回2小時左右」、「我月薪7萬，通勤單趟45分鐘」、「現職5萬，單趟通勤也一小時」、「我現職月薪32k就單趟一小時了」。

也有人說，「我會選擇在附近花1萬租房，交通時間10分鐘」、「月薪9萬，直接租公司附近，通勤10到15分鐘，很討厭通勤，無法忍受超過20分鐘」、「月薪8萬可以租小套房，真的不要浪費時間通勤」、「有八萬我會直接租房子在附近」、「沒有超過12萬都不考慮通勤一小時以上，我目前薪水8萬跟你差不多，房子租的，工作地方走路就能到，上班前還要早起通勤，想到就不舒服」。

也有人說，要視通勤狀況而定，「我會視通勤時間是否有辦法做想做的事情判斷，例如我喜歡追劇，就會利用坐捷運的時間看，但公車若沒有位置，就不行」、「在雙北如果是捷運或公車，不用換車的話我覺得還可以，但以前也有同事坐高鐵或火車再轉乘，我覺得好麻煩好累」。