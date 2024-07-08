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已婚常客突傳LINE「能打砲？」　飲料店妹怒封鎖！一票人卻戰翻了

▲手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（圖／林世文記者攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友在手搖飲店上班，其中有位常客經常跟她聊天，兩人後來也互換IG，沒想到昨日下班後，對方竟傳訊息約砲，氣得她直接封鎖對方；更扯的是，後來店長透露，對方已經有家室了。

女網友在Dcard發文提到，「在某飲料店上班，一直以來都有個常客，上班時很常跟我聊天，有時候下班也會遇到他，在路上會聊個幾句，看他人不錯，所以有交換IG。」

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直到昨日下班，該名客人突傳訊息問道，「妳能接受跟不太熟的人打砲嗎？」聞言，原PO直接封鎖，然而對方今天仍像沒事一樣照常光顧，「重點是，他本來就知道我有男友了，我有把這件事跟男友講，他也氣死，後來我們店長跟我說他有老婆了，有老婆還來找年輕妹打砲，有夠噁...各位女孩們真的要小心。」

▲▼ 手機,單身,滑手機。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫photoAC）

對此，網友們紛紛回應，「這種爛人一看就知道要遠離，是要小心什麼？」「超噁」、「跟他老婆講啦」、「問他怎麼沒帶老婆來買飲料」、「這是性騷擾」、「洗白文」。

另外，也有不少人質疑，為何要跟對方交換IG，「沒興趣怎會加IG？除非是那種，為了有一堆追蹤，滿足虛榮心的屁妹」、「但妳有男友還跟他交換IG？」「給人家有機會的感覺」、「妳有男友了還不是跟他交換IG」、「以男生觀點來說，陌生人或熟客跟妳要IG，十之八九都想泡妳」。

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