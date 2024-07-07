體驗不一樣體育課！新北市美術館打造主題運動場

▲新北市美術館「體育課」主題展覽，展期自7月5日起至11月17日，於新北市美術館藝術街坊展出。策展人鄒婷（左2）、新北市文化局副局長于玟（左3）。（圖／新北市文化局提供）

記者郭世賢／新北報導

適逢2024年巴黎奧運，鄰近鶯歌國民運動中心的新北市美術館（簡稱新美館）以「體育課」（In Terms of Sport）為題，策劃一檔結合場內（遊樂場、體育館）與場外（城市、街頭）運動的主題展覽，意圖拆解與挑戰當代社會對「體育」的主流想像，展期自7月5日至11月17日於新美館藝術街坊展出。

新北市文化局副局長于玟表示，新美館在開園階段，利用戶外園區及藝術街坊等空間，結合鄰近場域特色，發展一系列展演活動，這個夏天帶來的展覽「體育課」不僅有8組國內外藝術家的作品，更在其中一個展間設置滑板與攀岩的體驗區，讓民眾體驗這兩項於今年巴黎奧運正式新增的比賽項目。期待透過展覽、教育推廣及特色系列活動的安排，帶給市民朋友一堂在美術館的體育課。

「體育課」展覽從藝術、建築，和運動的三個案例開展：一件在藝術家富安隼久（Hayahisa Tomiyasu）的鏡頭下，以桌球桌為題卻不打桌球的藝術作品、一座位於巴西聖保羅「SESC Pompéia」，由建築師麗娜．波．芭蒂（Lina Bo Bardi）設計，無法舉辦正規賽事而只做休閒使用的社區運動場，以及一位出生於臺中，體育即生活，曾代表日本、滿州和臺灣參賽，名為張星賢的國家代表隊隊員。

本次展覽以交織著身份認同、族群文化、政治背景與社會歷史的展覽敘事，帶出發生在美術館不一樣的「體育課」。邀請來自日本、德國、巴西、印度、美國和南非的8組國內外藝術家共同參展，以攝影、動態影像、機械動力、空間與聲音裝置，及新北市美術館「藝術街坊」獨立展間的空間特色，為展覽接力打造出一間間別具一格的主題運動場。

展出由跨性別者芭芭拉．瓦格納 & 班傑明．德．布爾卡（Bárbara Wagner & Benjamin de Burca）引領的街頭舞蹈搭配阿莫．帕特爾（Amol K. Patil）社運歌曲配樂的城市溜冰；競技場上出神與隱身的各國國家代表隊藤吉維．尼基．恩科西（Thenjiwe Niki Nkosi）；羅智信的〈看我舞動〉恣意滾動碰撞的變形身體；楊季涓的展場是座鋪著白沙灘的攀岩場，以及張幼欣取材自臺灣東部山林的動態音景等藝術創作。

此外，展覽同步展出多項關於臺灣的獨特「體育用品」，包括蟬聯數十年世界第一的臺灣巧固球隊球網、傳承南島語族海洋文化的水上運動支架大洋舟船槳、臺灣第一位女性棒球裁判與她不靠競賽獲得的奧運獎盃等，為觀眾帶來一系列既熟悉又陌生的運動故事。展覽期間將舉辦以「運動」為題的多元系列活動，相關活動詳情請至「新北市美術館」官方網站與FB粉絲專頁查詢。