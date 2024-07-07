2024新莊响仁和鼓文化特展　瓦楞紙Ｑ獸齊聚鼓咚大會

▲「2024新莊响仁和鼓文化特展」展出廟鼓與瓦楞紙Q獸。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2024新莊响仁和鼓文化特展」自2007年辦理，今年邁入第18年，以新莊在地的「响仁和鼓」為主軸，今年展覽除結合新北市兒童藝術節，也邀請瓦楞紙藝術家鍾凱翔及許哲維展出各種可愛的瓦楞紙Q獸，打造充滿童趣可愛的「鼓咚小鎮」！特展即日起至7月28日於新莊文化藝術中心藝術廳展出，展期間首度推出八卦鼓DIY工作坊、新莊老街探險導覽，還有兒藝節專屬卡牌等民眾來收集。

新北市文化局表示，「响仁和鼓」不僅是新莊在地的文化象徵之一，如今更是享譽國際及表演團隊的指定用鼓，第二代傳人王錫坤師傅在2010年被文化部登錄為「文化資產保存技術及保存者」，至今已傳承至第三代王藤，持續推廣鼓藝文化。而响仁和鼓與新莊老街也息息相關，早期有許多戲班居住於此，第一代王阿塗師傅便是布袋戲班後場樂手之一，在戲曲、子弟軒社興盛需求下，製鼓工藝逐漸興起，其中有六間廟宇內至今仍使用响仁和的鐘鼓，在本次展覽中也將首度呈現，讓大家能更了解新莊鼓的歷史故事。

▲「2024新莊响仁和鼓文化特展」結合新北市兒童藝術節，邀請瓦楞紙藝術家鍾凱翔及許哲維展出各種可愛的瓦楞紙Q獸，打造可愛童趣的展區。

展覽期間活動精采豐富，除在展場設有闖關集章活動，完成任務就能抽取鼓籤兌換限量專屬書籤，這次也特別與「興直堡文史工作室」合作，將帶領民眾一起走進「新莊老街」及「响仁和鼓文化館」感受百年風華，發掘在地的文化之美。此外，還有首度推出的八卦鼓工作坊，分為假日場和兒藝節平日場，邀請大小朋友在親手製作的過程中學習製鼓知識。

「2024新莊响仁和鼓文化特展」即日起至7月28日於新莊文化藝術中心藝術廳展出，歡迎民眾前來觀展，體驗好玩又有趣的鼓文化之旅！展覽洽詢：新莊文化藝術中心、電話：02-2276-0182分機101或逕上「新莊文化藝術中心」官網站查詢！

▲王錫坤師傅（右）與第三代王藤（左）共演打鼓。

▲「2024新莊响仁和鼓文化特展」即日起至7月28日於新莊文化藝術中心藝術廳展出。