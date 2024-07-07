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新北文化大使出任務　為華裔志工導讀深訪社區

▲新北文化大使出任務。（圖／新北市文化局提供）

▲新北文化大使帶華裔青年逛遊坪林老街。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為促進多元文化交流，新北市政府文化局於7月6至7日辦理2天1夜「國際青年文化營」，由新北文化大使，帶領86位來自美國的華裔青年志工，以青年的視角深訪新北在地文化、相互交流，建立難忘的跨國友誼及難能可貴的青春記憶。

新北市文化局表示，為推廣新北文化，連續兩年與美國慧智文教基金會合作，共同接待華裔青年志工，並讓培訓已久的新北文化大使組成籌備團隊出任務。2天1夜的營隊，特別選定擁有豐沛創生能量的「坪林區」及深具原住民文化的「烏來區」，除向坪林在地青年陳科廷以及「烏來通」范月華老師請益，還實地走訪坪林茶業博物館、坪林老街、烏來泰雅民族博物館、烏來台車等景點，深入了解當地文化故事，成為稱職文化特派員。

▲新北文化大使出任務。（圖／新北市文化局提供）

▲新北文化大使透過設計互動遊戲，向華裔青年介紹新北藝文場館。

2天1夜的營隊活動，文化大使們帶著華裔青年逛坪林百年老街，吃茶粿、親手製作坪林茶皂，介紹坪林「茶鄉」美名的由來，接著到坪林茶業博物館藉由互動遊戲了解臺灣人如何泡茶、品茶，交流不同國家的茶道文化。

新北市境內唯一的原住民原鄉部落-烏來，文化大使帶領華裔青年學習泰雅族語，製作泰雅族獨有「XO」圖騰的書籤，品嚐烏來老街的原住民風味餐。華裔青年身歷其境的體驗當地生態、歷史與文化，用短影音紀錄當下的感受，跟外國友人分享新北文化之旅。

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