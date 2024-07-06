新北V世代小小志工營　百名家庭化身環保小英雄

▲新北「V世代小小志工服務體驗」活動。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

暑假到來，新北市志願服務推廣中心推出小小環保志工營，讓孩子們渡過別具意義的暑假。今年新北市志願服務推廣中心規畫志工營體驗活動，並首度與慈濟基金會合作辦理「V世代小小志工服務體驗」，帶領百名的國小生及家長一起做志工服務體驗。

新北社會局長李美珍表示，社會局長期以來致力於志願服務推廣，將志願服務的觀念深植於家庭，培養孩子從小主動關懷社會，本次委託新北市志願服務推廣中心舉辦為期4天的「V世代小小志工營」並招募60名國小3~6年級的學生，營隊內容包含志工基礎、特殊訓練課程與實際服務體驗。

▲家長一起投入協助孩子篩選可回收物。

另外，安排於活動最後一天前往「慈濟環保站」進行服務體驗，由慈濟志工引導孩子們如何分裝回收物，並分享體驗服務的學習成果，希望鼓勵更多新北市民與家人一同投入志工行列，也期待持續透過我們的身體力行，讓下一代知道，「每一個小小的舉動，都能為地球帶來改變」。

小小志工中，初次參加的小瑄開心分享著，今天和其他小小志工一起整理了很多垃圾，「地球只有一個，我們要好好愛它，成為保護地球的人！」一起陪同參與的小瑄媽媽則表示，這樣的活動很有意義，加上慈濟志工的帶領，從環保實作中讓孩子們從小培養環保意識，學習惜福愛物，明白每樣資源的可貴。

慈濟基金會表示，自1990年起號召志工們一起「用鼓掌的雙手做環保」，這次小小志工營的課程內容也讓孩子們能學習到，只要伸出雙手，環保知識就能帶著走，環保志工平時透過資源回收工作，讓垃圾變黃金、能源永續再生，延緩地球環境污染的速度。

▲小小志工們學習分類回收。