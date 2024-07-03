基隆舊正濱派出所華麗轉身　Zhengbin Coffee x DEEMOⅡ開幕

▲舊正濱派出所打造成全新觀光節點「Zhengbin Coffee x DEEMOⅡ」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為帶動正濱廊帶觀光，基隆市政府攜手在地青創咖啡及國際知名的雷亞遊戲，將舊正濱派出所打造成全新觀光節點「Zhengbin Coffee x DEEMOⅡ」，結合國際級IP、咖啡人文、藝文展覽、專業課程、學生創作等多樣性複合內容，並在今（3日）正式開幕，市長謝國樑率文觀局長江亭玫、兒少處長林麗蟬、綜發處長郭憲平及基隆政策推廣大使楊寶楨等人出席，期許藉由一系列的創新活化作為，讓基隆成為更具魅力的觀光城市。

開幕儀式由基隆市霹靂舞協會及舞勢能街舞團隊的精彩表演揭開序幕，全場看得目不轉睛。隨後謝國樑致詞時表示，正濱及大沙灣觀光廊帶已成為基隆頗受歡迎的旅遊熱區，包括熱門的網美打卡點正濱漁港彩色屋、全台最美的台畜熱狗候車亭一直延伸到舊正濱派出所，現在市府攜手在地青年、國際遊戲IP與學校團體，將舊正濱派出所空間創新活化，透過產官學界共榮共創，打造成為最美的咖啡文創空間。

謝國樑指出，「Zhengbin Coffee x DEEMOⅡ」內部係結合雷亞遊戲所推出之「DEEMOⅡ」遊戲的場景設計，該遊戲場景為下雨的世界，宛如基隆雨都的城市印象，他並引述遊戲標語「只要演奏音樂，就能喚來晴天」，基隆正在一點一滴地變得更好玩、更有趣，市府也會繼續打造更多的亮點，例如由市府與必應創造合作的音樂空間也即將開幕，他已經迫不及待想要跟大家報告、開箱，因為這是基隆邁向音樂城市的重要里程碑。

此次基隆市政府結合DEEMOⅡ的國際IP形象重新規劃舊正濱派出所的室內空間，遊戲主角積極、勇敢的精神，與充滿海港冒險精神的基隆人調性不謀而合，透過這些相似的特色，讓遊客來到舊正濱派出所猶如進入DEEMOⅡ的奇幻世界，來一場華麗的驚喜體驗。

隨後謝國樑與楊寶楨更帶領現場媒體共同參觀「Zhengbin Coffee x DEEMOⅡ」內部之微型咖啡工作坊，親自現場體驗咖啡烘豆、磨豆並自製掛耳咖啡的樂趣， 並在二樓體驗「Zhengbin Coffee x DEEMOⅡ」的美味咖啡，謝國樑更分享，他喜歡喝有果香的美式咖啡，這裡的咖啡讓他十分滿意。

江亭玫補充，「Zhengbin Coffee x DEEMOⅡ」即日起正式對外營運，民眾只要消費飲品就能獲得DEEMOⅡ杯墊，更有多個新奇打卡點等著民眾前來探索，不論是想要沉浸式體驗DEEMOⅡ的魅力，或是來到正濱體驗咖啡烘豆並製作一份屬於自己的客製化咖啡豆，甚至是想從高處一覽充滿人文風情的正濱漁港海景，都非常推薦大家一定要到「Zhengbin Coffee x DEEMOⅡ」一窺風貌！