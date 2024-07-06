2024三峽藍染節熱鬧登場　侯友宜盼發揚傳統文化

▲新北市長侯友宜6日為「2024三峽藍染節」揭幕。（圖／新北市三峽區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

一年一度的三峽藍染節於7月6日至7月28日熱鬧登場！新北市長侯友宜今（6日）於三峽區公所前，為今年「永續‧藍海」活動揭開序幕，歡迎民眾前來體驗藍染手工獨特魅力，侯友宜強調，本次活動不僅延續傳統文化，更結合SDGs永續環境的精神，讓三峽藍染以嶄新風貌躍上國際舞台。

侯友宜表示，三峽藍染節邁入第23年，每年都結合不同主題，今年特別以「藍鯨」作為主要意象，盼能透過傳統技藝的創新展現，傳達守護海洋生態的永續理念。他提到，市府接待外賓時，經常會致贈三峽藍染的衣帽服飾，屢獲國際友人高度讚賞，藍染藝術代表著在地的信心及榮耀，市府會持續傳承這項寶貴文化資產，更要將其發揚光大，讓世界看到三峽藍染之美。

▲以大量回收材質及製程無汙染的藍染染布，設計許多海洋生物造型的藝術裝置。

2024三峽藍染節特別選擇「藍鯨」作為主題物，象徵海洋無窮的能量及藍鯨的獨特稀有，如同三峽藍染值得大家一同擁護，透過創新及傳承讓傳統技藝孕育出新的能量。本次活動特別結合聯合國SDGs理念，運用藍染與植物染技法，以大量回收材質及製程無汙染的藍染染布，設計許多海洋生物造型的藝術裝置，遍布三峽區公所、三峽老街各處，將三峽老街打造為海底古城，讓來訪的民眾們宛若潛進海底世界，漫遊在藍染海洋之中。

活動期間，三峽歷史文物館推出「藍染節特展-永續與藍海」展覽，展出藍染職人精湛的作品，另外到指定的工作坊體驗藍染DIY，可享有限量優惠，喜愛藍染的朋友絕對不要錯過! 此外，7月13日將舉行「藍染音樂會&文創市集」及「特展創作講座」，7月20日則壓軸舉辦「藍染繪本分享會」與「街頭藝人表演&文創市集」，歡迎大小朋友一起到場同樂！相關系列活動及報名訊息請至「2024三峽藍染節」臉書粉專查詢。

▲今年以「永續‧藍海」為主題，傳達守護海洋生態的永續理念。