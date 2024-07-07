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14縣市「高溫警示」　鄭明典：典型熱區一起出現

▲▼ 。（圖／氣象署提供）

▲高溫資訊圖。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣持續炎熱，中央氣象署今（7日）上午11時39分，針對14縣市發布高溫資訊，新北市有機會出現38度極端高溫。前中央氣象局長鄭明典今在臉書指出，台北盆地、南高屏近山區、花東縱谷區及宜蘭上游河谷區，今天都熱起來了。

氣象署指出，今日新北市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、桃園市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

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台中市則為黃色燈號，請注意。氣象署提醒，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。

▲▼ 。（圖／氣象署提供）

▲鄭明典指出，今日典型熱區一起出現了 。（圖／氣象署提供）

鄭明典在臉書PO出氣象署溫度分布圖，並表示「典型熱區一起出現了！」台北盆地、南高屏近山區、花東縱谷區及宜蘭上游河谷區，今天都熱起來了。氣象署觀測資料顯示，今上午11時最高溫在新北市三峽測站，達37.3度。

高溫資訊(橙色)
＊高溫橙色38燈號：新北市
＊高溫橙色36燈號：台北市、桃園市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣
＊高溫黃色燈號：台中市

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