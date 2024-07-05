　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠禮讓釋憲訴訟代理人名額　吳思瑤：無法接受臨時報告事項強行表決

▲▼民進黨立院黨團召開輿情回應記者會 吳思瑤酸徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

針對國會改革釋憲案立法院機關代表、訴訟代理人選，立法院長韓國瑜今（5日）召開黨團協商討論，綠營希望機關代表推派秘書長等中立代表，韓國瑜則裁示交院會處理。但今日下午院會開始前，民進黨團讓步，照韓國瑜預擬的協商決議通過，黨團幹事長吳思瑤表示，兩權相害取其輕，民進黨對釋憲案充滿信心，願意禮讓藍白成為機關代表。吳也指出，國民黨一度想用臨時報告事項，將原本沒有列在院會報告事項的議程，利用粗暴程序逕付立法院表決，若成真，程序委員會都可以關門，這就是天下大亂的作法。

民進黨立法院黨團、行政院、總統府、監察院等四個憲政機關，針對立法院職權行使法、刑法藐視國會罪聲請釋憲與暫時處分，憲法法庭10日下午將就暫時處分進行準備程序，憲法法庭也通知立法院推派代表三人、訴訟代理人三人、鑑定人二人，為此，韓國瑜今（5日）召開黨團協商討論，綠營希望機關代表推派秘書長、議事處處長、院長等中立代表，部分白委認同，藍營也認為可由院長指派，韓國瑜最終則宣示，相關事宜無法達成共識，站在我們的立場是循例辦理，等一下交給院會處理。

今日協商開始時，韓國瑜就拿出預擬好的協商結論交由各黨團，內容載明由國民黨團推薦兩位、民眾黨團推薦一位擔任聲請案含暫時處分之訴訟代理人，本院機關代表也依上述比例推派委員。

對此，吳思瑤表示，今天協商才剛坐下，就看到預先擬好協商結論在桌上，協商還沒開始，就有個協商預擬結論代表什麼？恐怕韓國瑜已經有了預設立場，正因為這是立法院重要事項，才需要召集朝野協商，如果不協商就有結論，這是什麼協商？民進黨團三長一開始就清楚的對韓國瑜提出抗議，不希望國會擴權法案的後遺症如此之大，希望未來都不要再讓這種惡例成為慣例、常態。

吳思瑤指出，協商的議案核心，就是有關國會擴權法案的釋憲，討論立法院的機關代表應當指派誰，民進黨團不會爭取立法院的機關代表，因為民進黨團是釋憲案的聲請方，更重要的是，是因為黨團認為立法院是中立、公正的，應該對國會擴權法案違憲或合憲不應有預設立場，立法院的機關代表應該由立法院官方人員，如祕書長周萬來、法制局主任這類的專業幕僚人士，本身沒有政黨政治，也沒有預設前提的立場。

吳思瑤表示，韓國瑜協商發下來的結論，也就是國民黨想要表決的協商結論，立法院的機關代表要由國民黨推派兩位、民眾黨推派一位的產生方式，民進黨主張機關代表應該公正中立，不應由政黨代表產生，立法院還有無黨籍委員，這個釋憲案本身不是只有藍白跟民進黨間的對立、意識型態不同、憲政主張的差異而已，這個釋憲案的核心是攸關人民權利受到戕害，所以不應該由政黨指派代表作為立法院的機關代表。

對於讓步決定，吳思瑤表示，兩權相害取其輕，最終民進黨願意做出讓步，願意簽署協商結論，因為民進黨團認為，大法官們絕對會有非常透徹且專業的憲法判斷，民進黨願意禮讓機關代表，就讓國民黨、民眾黨擔任，民進黨對釋憲案充滿信心，也不會因為沒有民進黨的機關代表就會吃虧，雖然制度不合理、不公正，但願意禮讓藍白成為機關代表。

吳思瑤也強調，更重要的理由是，不能在立法院創下法律程序的惡例，大家知道在立法院會要表決的任何一個議案，不論朝野有沒有共識、需不需要表決，都要經過程序委員會排案，才會列入議程進行處理，可現在國民黨現在竟然要用臨時報告事項，將原本沒有列在院會報告事項的議程，利用粗暴程序逕付立法院表決，這是過去到現在都難以被接受的，違反立法院議事規則的作法，韓國瑜主持的立法院難道又要創下離譜惡例？

吳質疑，如果今天這個案子可以被強行表決，表決的結果已經不重要了，民進黨對釋憲結果有信心，願意主動禮讓機關代表，但是如果讓這樣的議案用臨時報告進行表決，這代表以後立法院都能循慣例，只要哪個政黨提出，程序委員會都可以關門，這就是天下大亂的作法。

ET快訊
快訊／雲林縣議長黃凱「羈押禁見」
月租40萬→120萬逼走「熱浪島」　房東代理人吐實情
快訊／民眾黨開鍘！吳靜怡遭除名　張凱鈞停權
新竹「鵝爸爸」猝死家中！　遺體已腐爛
獨／小炳女兒打工念大學　問1句話讓他自責大哭
7-11全台第7000店　插旗台南
噁爆！外送拉麵「溏心蛋爬滿蛆」　網嚇：以為是白芝麻
月息4%！台中夫妻吸金41億　爽買4豪宅、1900萬法拉利

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

盧秀燕出戰2028總統大位？　藍委：主客觀條件都是她

綠禮讓釋憲訴訟代理人名額　吳思瑤：無法接受臨時報告事項強行表決

開鍘！民眾黨開除黨員吳靜怡　中央委員張凱鈞停權2個月

國會改革案釋憲　民眾黨推林石猛任訴訟代理人、黃國昌任機關代表

陳亭妃遭正國會除名　陳茂松嘆一意孤行：只能祝她萬事如意

挺陳亭妃遭正國會除名　陳怡君悲喊「錯了嗎？」祝林佳龍仕途順利

釋憲訴訟代理人9日前回報司法院　機關代表藍派翁曉玲、林思銘

9成是國防工程！藍委提案離島引中資　黃捷：若通過幾乎宣告金馬淪陷

快訊／堅持選中常委遭正國會除名　陳亭妃：堅信民意最大

快訊／正國會開鍘！　陳亭妃、何文海、陳怡君被除名

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

狠母攜2女兒碧潭雙亡！爺、奶赴板殯認屍痛哭

沖繩聽到「給愛麗絲」　循聲真找到垃圾車XD

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

江坤俊妻挺夫內幕 網爆「小三擺正宮姿態」｜20240704 ET午間新聞

砂石車左轉遇女騎士直接超車　後車嚇爛長按喇叭提醒救1命

疑姊姊玩打火機釀禍！　高雄2歲女童命喪火窟

孫安佐自認不是壞小孩　再說我有病試試看

浪貓進店被電動門困住　慌張哀號網笑：喵投羅網

鄭人碩放閃小薰「我想和你在一起」　王彩樺「富士山」翻紅：錄到內褲濕

盧秀燕出戰2028總統大位？　藍委：主客觀條件都是她

綠禮讓釋憲訴訟代理人名額　吳思瑤：無法接受臨時報告事項強行表決

開鍘！民眾黨開除黨員吳靜怡　中央委員張凱鈞停權2個月

國會改革案釋憲　民眾黨推林石猛任訴訟代理人、黃國昌任機關代表

陳亭妃遭正國會除名　陳茂松嘆一意孤行：只能祝她萬事如意

挺陳亭妃遭正國會除名　陳怡君悲喊「錯了嗎？」祝林佳龍仕途順利

釋憲訴訟代理人9日前回報司法院　機關代表藍派翁曉玲、林思銘

9成是國防工程！藍委提案離島引中資　黃捷：若通過幾乎宣告金馬淪陷

快訊／堅持選中常委遭正國會除名　陳亭妃：堅信民意最大

快訊／正國會開鍘！　陳亭妃、何文海、陳怡君被除名

網紅街頭直播「巧遇失蹤少年」　哥哥一看激動認親：竟然還活著

盧秀燕出戰2028總統大位？　藍委：主客觀條件都是她

LINE Pay正式開通「韓國跨境支付」！台灣旅客掃碼最高享25%回饋

金秀賢時隔9年再來台！腳踩GUCCI小白鞋帥氣搭機　將於今晚抵達

砸52萬上身心靈課程…重病愛貓仍沒命！飼主怒告討錢慘敗

快訊／雲林縣議長黃凱涉綠能貪瀆案！　法院裁准「羈押禁見」

【廣編】銅板價也能出國！統一麵贊助你任選航點機票旅遊金

綠禮讓釋憲訴訟代理人名額　吳思瑤：無法接受臨時報告事項強行表決

沒搶到「蛋黃酥界愛馬仕」別哭！全家7／8線上開賣「陳耀訓鳳凰酥」

2.7億遺產「三兄弟拋棄繼承」留給孩！老大結局最慘：想告詐欺

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

政治熱門新聞

快訊／正國會開鍘！　陳亭妃、何文海、陳怡君被除名

快訊／數量再增加！36共機、6共艦「四面環台」　最近離鵝鑾鼻51浬

中海警驅趕我漁民　廣播嗆：不要命了

快訊／堅持選中常委遭正國會除名　陳亭妃：堅信民意最大

轉型正義撕裂族群？　周玉蔻轟李遠：無知！

替侯友宜站台遭重懲！美女議員宣布退出民進黨

軍備局證實陸軍營區使用華為路由器　將懲罰廠商

中海警探照燈干擾　澎湖漁船驚恐求救

快訊／國會改革釋憲案立院機關代表喬不攏　韓國瑜裁示交院會表決

開鍘！民眾黨開除黨員吳靜怡　中央委員張凱鈞停權2個月

基隆漁船遭日本扣押調查　外交部發3點聲明：要求盡速釋放人船

民進黨團同意了！　立法院出席憲法訴訟人選藍推薦2人、白推薦1人

挺陳亭妃遭正國會除名　陳怡君悲喊：我錯了嗎？

「離島建設條例」引中資惹議　徐巧芯爆：國軍行車記錄器也是「MIC」

更多熱門

相關新聞

開鍘！民眾黨開除黨員吳靜怡　中央委員張凱鈞停權2個月

開鍘！民眾黨開除黨員吳靜怡　中央委員張凱鈞停權2個月

民眾黨中評會4日召開會議，通過黨員吳靜怡除名、中央委員張凱鈞停權2個月處分。中評會指出，吳靜怡在今年4月遭停權後，仍持續於政論節目公開以不實指控侮蔑、詆毀政黨及黨內人士名譽，因而決議除名；張凱鈞未依《台灣民眾黨黨公職人員赴大陸地區》準則，申請手續不完備，中評會予以停權兩個月處分。

國會改革案釋憲　民眾黨推林石猛任訴訟代理人、黃國昌任機關代表

國會改革案釋憲　民眾黨推林石猛任訴訟代理人、黃國昌任機關代表

陳亭妃遭正國會除名　陳茂松嘆一意孤行：只能祝她萬事如意

陳亭妃遭正國會除名　陳茂松嘆一意孤行：只能祝她萬事如意

挺陳亭妃遭正國會除名　陳怡君悲喊：我錯了嗎？

挺陳亭妃遭正國會除名　陳怡君悲喊：我錯了嗎？

釋憲訴訟代理人9日前回報司法院　機關代表藍派翁曉玲、林思銘

釋憲訴訟代理人9日前回報司法院　機關代表藍派翁曉玲、林思銘

關鍵字：

國會改革釋憲民進黨民眾黨國民黨韓國瑜周萬來

讀者迴響

熱門新聞

限男租客！房源照房東三點全露意外入鏡

竹北女警「抹黃賣淫」內幕！　竟是長官內鬥犧牲品

蔡阿嘎不自殺聲明　媒體人：蘿拉這麼大尾喔

蘿拉真實背景被挖出！受害苦主現身爆內幕

快訊／才剛發完影片　蔡阿嘎突發不自殺聲明

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！

蔡阿嘎曝手法　64萬YTR笑：低端A錢模式

1年激瘦33Kg！他靠超慢跑擺脫3高＋脂肪肝

「蔡阿嘎擋人財路！」網驚抖：背後恐有高人指點

蘿拉坑錢又騙產品！苦主現身　二伯傻眼

獨／性侵女兒100次逼整形　狼父挨告突死亡

6件嬰幼兒米食「鉛鎘超標」吃多影響智力　違規名單一次看

薔薔發聲明「列妹妹4罪狀」正式切割！

插在岩壁1300年　傳奇寶劍「杜蘭達爾」離奇消失

蔡阿嘎再宣布1重磅消息！台大前員工回鍋

更多

最夯影音

更多

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

狠母攜2女兒碧潭雙亡！爺、奶赴板殯認屍痛哭

沖繩聽到「給愛麗絲」　循聲真找到垃圾車XD

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

江坤俊妻挺夫內幕 網爆「小三擺正宮姿態」｜20240704 ET午間新聞

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面