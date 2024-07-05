綠禮讓釋憲訴訟代理人名額　吳思瑤：無法接受臨時報告事項強行表決

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

針對國會改革釋憲案立法院機關代表、訴訟代理人選，立法院長韓國瑜今（5日）召開黨團協商討論，綠營希望機關代表推派秘書長等中立代表，韓國瑜則裁示交院會處理。但今日下午院會開始前，民進黨團讓步，照韓國瑜預擬的協商決議通過，黨團幹事長吳思瑤表示，兩權相害取其輕，民進黨對釋憲案充滿信心，願意禮讓藍白成為機關代表。吳也指出，國民黨一度想用臨時報告事項，將原本沒有列在院會報告事項的議程，利用粗暴程序逕付立法院表決，若成真，程序委員會都可以關門，這就是天下大亂的作法。

民進黨立法院黨團、行政院、總統府、監察院等四個憲政機關，針對立法院職權行使法、刑法藐視國會罪聲請釋憲與暫時處分，憲法法庭10日下午將就暫時處分進行準備程序，憲法法庭也通知立法院推派代表三人、訴訟代理人三人、鑑定人二人，為此，韓國瑜今（5日）召開黨團協商討論，綠營希望機關代表推派秘書長、議事處處長、院長等中立代表，部分白委認同，藍營也認為可由院長指派，韓國瑜最終則宣示，相關事宜無法達成共識，站在我們的立場是循例辦理，等一下交給院會處理。

今日協商開始時，韓國瑜就拿出預擬好的協商結論交由各黨團，內容載明由國民黨團推薦兩位、民眾黨團推薦一位擔任聲請案含暫時處分之訴訟代理人，本院機關代表也依上述比例推派委員。

對此，吳思瑤表示，今天協商才剛坐下，就看到預先擬好協商結論在桌上，協商還沒開始，就有個協商預擬結論代表什麼？恐怕韓國瑜已經有了預設立場，正因為這是立法院重要事項，才需要召集朝野協商，如果不協商就有結論，這是什麼協商？民進黨團三長一開始就清楚的對韓國瑜提出抗議，不希望國會擴權法案的後遺症如此之大，希望未來都不要再讓這種惡例成為慣例、常態。

吳思瑤指出，協商的議案核心，就是有關國會擴權法案的釋憲，討論立法院的機關代表應當指派誰，民進黨團不會爭取立法院的機關代表，因為民進黨團是釋憲案的聲請方，更重要的是，是因為黨團認為立法院是中立、公正的，應該對國會擴權法案違憲或合憲不應有預設立場，立法院的機關代表應該由立法院官方人員，如祕書長周萬來、法制局主任這類的專業幕僚人士，本身沒有政黨政治，也沒有預設前提的立場。

吳思瑤表示，韓國瑜協商發下來的結論，也就是國民黨想要表決的協商結論，立法院的機關代表要由國民黨推派兩位、民眾黨推派一位的產生方式，民進黨主張機關代表應該公正中立，不應由政黨代表產生，立法院還有無黨籍委員，這個釋憲案本身不是只有藍白跟民進黨間的對立、意識型態不同、憲政主張的差異而已，這個釋憲案的核心是攸關人民權利受到戕害，所以不應該由政黨指派代表作為立法院的機關代表。

對於讓步決定，吳思瑤表示，兩權相害取其輕，最終民進黨願意做出讓步，願意簽署協商結論，因為民進黨團認為，大法官們絕對會有非常透徹且專業的憲法判斷，民進黨願意禮讓機關代表，就讓國民黨、民眾黨擔任，民進黨對釋憲案充滿信心，也不會因為沒有民進黨的機關代表就會吃虧，雖然制度不合理、不公正，但願意禮讓藍白成為機關代表。

吳思瑤也強調，更重要的理由是，不能在立法院創下法律程序的惡例，大家知道在立法院會要表決的任何一個議案，不論朝野有沒有共識、需不需要表決，都要經過程序委員會排案，才會列入議程進行處理，可現在國民黨現在竟然要用臨時報告事項，將原本沒有列在院會報告事項的議程，利用粗暴程序逕付立法院表決，這是過去到現在都難以被接受的，違反立法院議事規則的作法，韓國瑜主持的立法院難道又要創下離譜惡例？

吳質疑，如果今天這個案子可以被強行表決，表決的結果已經不重要了，民進黨對釋憲結果有信心，願意主動禮讓機關代表，但是如果讓這樣的議案用臨時報告進行表決，這代表以後立法院都能循慣例，只要哪個政黨提出，程序委員會都可以關門，這就是天下大亂的作法。