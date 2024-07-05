釋憲訴訟代理人9日前回報司法院　機關代表藍派翁曉玲、林思銘

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨立院黨團、行政院、總統府、監察院等四個憲政機關，針對立法院職權行使法聲請釋憲與暫時處分，憲法法庭10日開庭，經朝野協商結果顯示，同意機關代表、訴訟代理人皆由藍白依2：1比例推派。國民黨團總召傅崐萁今（5）日表示，機關代表由立委翁曉玲、林思銘擔任；訴訟代理人則還有前監委仉桂美、律師葉慶元以及陳清秀三位在協商中。

傅崐萁說，協商結論機關代表國民黨推派兩名，民眾黨推派一名，國民黨將推派立委翁曉玲、林思銘。至於立法院訴訟代理人，有三位人選還在聯繫，包括前監委仉桂美、律師葉慶元以及陳清秀，至於最終是哪兩位出任，還在協商當中。

傅崐萁也提到，憲法法庭在非常短的時間，3日司法院通知立法院，5日立法院緊急來朝野協商，9日名單要送到司法院，這麼快速時間，司法院網站才剛公告，就知會立法院趕快派人，相對應機關立法院要委聘律師出席，還要招商程序，希望立法院長韓國瑜向司法院憲法法庭提出質疑，為何要這麼短時間要趕快報名單。

根據今日下午朝野協商結論指出，有關憲法法庭通知委員柯建銘等51人、行政院、總統賴清德、監察院等聲請案，請立法院推派機關代表、訴訟代理人及言詞辯論鑑定人，各黨團同意由國民黨黨團推薦2位、台灣民眾黨黨團推薦1位擔任本次聲請案(含暫時處分部分)之訴訟代理人；立法院代表亦依上述比例推派委員。

有關推薦專家學者擔任言詞辯論鑑定人部分，協商結論也顯示，由國民黨黨團、台灣民眾黨黨團各推薦1位。訴訟代理人名單需於7月5日下午4時，其他名單請於7月8日中午12時前送至法制局，辦理後續委任與陳報相關事宜。