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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

挺陳亭妃遭正國會除名　陳怡君悲喊「錯了嗎？」祝林佳龍仕途順利

▲台北市議員陳怡君。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員陳怡君。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨將在7月21日召開全代會，正國會系統立委陳亭妃未配合派系運作自行登記參選中執委，正國會5日決議，除名未依團隊決策自行分配與登記參選中執委暨中評委者，包括陳亭妃、何文海、陳怡君。對此，陳怡君5日悲喊「我錯了嗎？」直言被迫分手心裡很受傷，但她挺陳亭妃的心不會變；他也祝福外交部長林佳龍仕途順利，感謝過去的提攜。

陳怡君說，政治人物最怕失去初衷，對於派系的兄弟姐妹要選舉，陳怡君從過去到現在立場都一致，義無反顧挺派系的手足。如今只為了這樣的原因被開除，只能尊重與祝福，「如果要逼我離開，我要說的是在我心中，我是游院長的子弟兵，我還是正國會的成員」。

陳怡君表示，過去林佳龍部長要選台北市長時，即使陳時中選北市的態勢明顯，還是依然決然為林佳龍在大橋區民活動中心，找來選區里長、支持者、為林佳龍部長辦了一場造勢，挺自己兄弟。

「陳怡君從來都不是『西瓜偎大邊』趨炎附勢之人，我挺的是義氣跟派系兄弟姐妹的感情。」陳怡君說，陳亭妃要選台南市長，她也是以挺林佳龍部長的態度在挺陳亭妃，「我何錯之有？」

陳怡君直言，今天被迫分手，她的心裡很受傷、很難過、心很痛，這1個月以來每天都睡不好，「但是我挺陳亭妃的心不會變。民進黨的價值就在民主、就在黨內初選，這是一件很公平人人有機會的事」。

陳怡君說，論派系而言，挺自己派系的人爭取初選，陳怡君錯了嗎？論民主進步黨的價值，捍衛公平初選的機制，黨員陳怡君錯了嗎？

「我的心好痛，真的很難過，忍不住又掉了幾滴眼淚，但我會依然堅強。」陳怡君說，也要祝福林佳龍部長仕途順利，也謝謝您過去的提攜，真的謝謝。人民才是政治人物的後盾，勿忘初衷才是政治人物的靈魂。

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