陳亭妃遭正國會除名　陳茂松嘆一意孤行：只能祝她萬事如意

▲民進黨立委陳亭妃。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨將在7月21日召開全代會，屬正國會系統的立委陳亭妃未配合派系運作，並自行登記參選中執委，正國會今（5日）再度召開會議討論，陳亭妃也有到場陳述意見，但在會議討論到一半就離開，她也強調「我要選中常委，若因此被正國會切割，我也沒辦法。正國會決議稍早出爐，陳亭妃確定被除名。中常委陳茂松受訪時也表示，大家的意見陳亭妃都聽不進去、一意孤行，只能祝她心想事成、萬事如意。

民進黨中常委、中執委選舉在即。民進黨日前選出309席全國黨代表，再加上立委、直轄市議員、歷任黨主席、縣市長等黨公職所組成的308席當然黨代表，共計617人將再選出中常委與中執委。中執委選舉共有39人登記，將選出30位中執委，再由30位中執委選出10席中常委。

本屆常委選舉中，各派系盼維持現有席次，但正國會卻出現分裂的情況。正國會原本預計6人登記，但陳亭妃自帶人馬，找來台中市議員何文海、台南市議員李偉智，反而變成8人登記，有分票危機。

對此，正國會今開會討論是否剔除陳亭妃，最終決議，7月21日民進黨全國黨員代表大會召開在即，正國會決策委員會議今（5日）針對三名成員：陳亭妃、何文海、陳怡君未依團隊決策，自行分配與登記參選中央執行委員暨中央評議委員，違反本會重大決議，予以除名。

陳亭妃在會議中途離席，她表示，還是堅持選中常委，自己就是把態度講清楚，正國會有兩席空間，一席是陳茂松，另一席自己一直表態要選，如果因為堅持要選就要被切割，那也沒辦法。

陳亭妃表示，自己也願意回歸，只是這17年，她從游系一直到正國會，過去為地方經營，也因為經營而得罪了很多人，她的票數，自己當選中執委一定沒有問題，只是希望說有更多的資源。

最後，正國會做出除名決議，陳茂松會後轉述僅表示，陳亭妃一直說自己有實力，但正國會要給大家看的是有理想跟紀律團體，「陳亭妃一直說要給她當中常委這種承諾，就像中國說我們屬於他們的再來談一樣」。陳指出，在陳亭妃離開後，並非所有決策委員都贊成，但多數決，認為這樣不行。

陳茂松說明，一開始盡量聽她的意見，讓陳亭妃來講，大家的意見她都聽不下去，就是堅持要當中常委，兩屆台南市長的黃偉哲連中常委都沒有，這跟台南市長選舉不等同，當然希望她一起奮鬥，但她堅持這樣，只能祝她心想事成、萬事如意。

有媒體詢問這是賴清德的意思嗎？陳茂松指出，沒有人這樣講啦！參選是每個人的權利，絕對支持每個人要參選，大家來登記之後再協調，這些都是公開的，陳亭妃已經當立委，又那麼有聲量，她腦筋就轉不過來，一意孤行。