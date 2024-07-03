新北海洋資源復育園區開課程　「珊瑚小學堂」即日起開放報名

▲新北海洋資源復育園區海底池珊瑚桌。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

寓教於樂的暑假活動照過來，新北市漁業處在今年7月6、7、13、14、20、21、27日學員版課程及28日種子教師課程，來參加新北市海洋資源復育園區的「珊瑚小學堂」課程，藉由海洋珊瑚課程解說與手作體驗，提升大家對海洋珊瑚生態的認識，喚起民眾對海洋保護與永續利用的精神、認識海洋保育重要性。

珊瑚礁是優良魚蝦苗棲地，可提供海洋生物棲息、食物來源、繁殖空間及躲避天敵，因此有「海中熱帶雨林」之稱，為使海洋資源可以永續發展，新北市漁業處與國立臺灣海洋大學海洋環境與生態研究所長識名信也教授共組珊瑚復育團隊，採集貢寮當地九孔養殖池內附生的珊瑚，在新北市海洋資源復育園區內，透過人工培育技術養殖珊瑚，至今已成功培育超過1,843株珊瑚，並移植在卯澳灣周圍海域，達成棲地營造效果，持續優化本市海洋生態環境。

▲觀察顯微鏡下軟珊瑚。

珊瑚復育團隊的海洋大學識名信也教授表示，為推廣海洋永續精神，今年持續推出「珊瑚小學堂」，透過認識珊瑚課程，介紹東北角在地的珊瑚種類、特徵及珊瑚生態中常見的生物，以及種植珊瑚課程，由珊瑚團隊養殖人員細心指導學員，親手操作將珊瑚分株，並將珊瑚綁到珊瑚基座上形成珊瑚幼苗，再由潛水員將珊瑚幼苗種植至海洋資源復育園區海底池內（珊瑚農場）的珊瑚養殖桌上，以便原先只有5-6公分的珊瑚幼苗成長至10-20公分後，後續再由珊瑚復育團隊的潛水人員移植至卯澳灣等合適的地點，攜手共同營造生生不息的海洋資源環境。

新北市漁業處長簡明雄表示，近年來以海洋資源復育園區，持續推動海洋造林珊瑚復育，作成海洋生物及珊瑚的復育基地。而為使市民朋友獲得更多海洋永續概念，市府於今年7月1日開放報名「珊瑚小學堂」活動，辦理共7場次的學員版課程（7月6、7、13、14、20、21、27日），提供淺顯易懂的珊瑚相關知識教學內容，此外，為拓展海洋永續概念，亦辦理1場次的種子教師課程（7月28日），提供更深入的珊瑚相關知識。

珊瑚小學堂（種子教師版）報名網址：https://reurl.cc/vazRgo

珊瑚小學堂（一般版）報名網址：https://reurl.cc/qVKNE3

▲珊瑚團隊人員教學員們正確綁珊瑚。

▲珊瑚團隊專業人員解說認識珊瑚及重要性。