新北企業輔導團首攻銀髮長照　共創高齡世代銀色經濟

▲「新北市中小企業輔導團」於1日辦理推廣說明會，邀集專家顧問提供免費諮詢服務及診斷建議，提升業者申請中央補助資源的通過率。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府昨（1日）召開「新北市中小企業輔導團推廣說明會」，針對業者面臨的困境及需求，提出強化經營體質與競爭力的解方，今年度中小企業輔導團也正式開跑，經發局歡迎有需求的企業踴躍申請。

經發局表示，「新北市中小企業輔導團推廣說明會」，主要是向與會企業及工廠代表說明「中央型補助資源介紹」、「輔導資源申請方式」及「撰寫技巧」，針對業者目前所面臨到的困境提出解方。由經發局整合籌組的全方位專家顧問團隊，利用電話諮詢及專家顧問實地訪視等方式，協助本市業者就技術研發、市場行銷、財務融資、創業育成、人才培育及節能永續等類別進行診斷評估，同時積極輔導企業爭取中央補助計畫資源。這項計畫成立至今已完成335案訪視及輔導，成功為新北市企業爭取中央經費輔導資源超過1.19億元。

經發局說明，臺灣正式邁入高齡社會，銀髮高齡者正面臨到居家環境、健康飲食以及電子產品使用等適應衝擊，「新北市中小企業輔導團」今年度將主動訪問長照輔具製造業、銀髮管理服務業及高齡膳食業者，由專家顧問評估適宜的中央補助計畫，協助業者重新檢視內部營運缺口，藉由提供申請補助計畫書建議及研擬計畫亮點及效益，鼓勵企業拓展研發適合銀髮族使用的產品，進而提升高齡者生活品質，讓銀髮高齡產業朝向高度普及與多元化的發展。

經發局補充，「新北市中小企業輔導團」的最新資訊，歡迎至「新北市經濟發展局」官網進一步了解。此外，為提供企業專業諮詢便利管道，新北市中小企業輔導團也特地成立專線服務電話：02-7713-7380及LINE官方帳號，新北市業者可透過LINE ID搜尋「@ntpcsme」加入好友洽詢相關資訊。