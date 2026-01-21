　
地方 地方焦點

台南市道安數據偏高不迴避　黃偉哲：滾動檢討用數據守住安全底線

▲台南市政府正視交通事故數據，針對每起死亡事故逐案現勘檢討，滾動調整道安防制作為。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府正視交通事故數據，針對每起死亡事故逐案現勘檢討，滾動調整道安防制作為。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

交通部公布2025年1至10月全國交通事故統計數據，台南市交通事故死亡人數偏高情形引發關注，台南市政府正視相關數據，已針對每一起死亡事故逐案現勘檢討，並同步滾動調整防制作為。市府強調，單月事故集中不代表整體治理方向失效，從整體結構數據來看，相關改善措施正逐步發揮效果。

市府統計，南市2025年1至10月事故受傷人數，較2024年同期減少90人；行人部分，累積1至10月30日行人死亡人數為20人，較2024年同期減少6人。市府指出，對於可短期優化的交通工程設施，已立即執行改善，並彙整需加強宣導的交通安全重點，透過道安會報各小組強化教育與宣導力道，相關防制作為正持續朝正向推進。

市長黃偉哲表示，交通安全是一場長期戰役，必須中央與地方攜手合作，並由市府道安團隊持續滾動檢討、精進防制策略。市府已將交通安全列為市政首要施政重點，全面從工程、教育、執法三大面向精準著手，並透過跨局處整合，以數據為基礎，持續追蹤事故熱區與高風險族群特性。

▲台南市政府正視交通事故數據，針對每起死亡事故逐案現勘檢討，滾動調整道安防制作為。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲指出，面對事故偏高的現象，市府已立即加強事故熱區巡查，規劃順安專案與精準執法，並同步優化高風險路口設計；在教育面向，則持續深化校園、社區與高齡族群交通安全宣導。他強調，道安團隊追求的不只是短期改善，而是建立長期的安全文化，讓市民每一段行程都能更安全、更安心。

交通局長王銘德表示，台南市幅員遼闊、機車使用比例高，加上高齡化趨勢明顯，使事故風險相對提高。依據2025年1至10月30日死亡事故資料分析，使用運具以機車占比64.8%最高，高齡者比例達48%，為目前兩大核心風險族群。

王銘德局長指出，死亡事故肇因中，以「恍神、緊張、心不在焉」等分心駕駛占比約2成最高，研判與駕駛習慣、精神狀態及個人因素高度相關；此外，機車自撞死亡案件亦接近2成，多與操控失誤及高齡者反應能力下降有關。市府自2025年第二季起，已全面啟動事故風險管理機制，針對高風險路段、事故熱點及高齡者、機車族群等關鍵對象，採取工程優化、精準執法與分齡分眾教育並行的多元策略。

展望未來，王銘德進一步說明，市府於2026年啟動「道路交通安全多元提升計畫」，整合工程、教育與執法三大面向，規劃33項具體執行工作，包含高風險路口系統性改善、事故熱點精準管理、高齡與機車族群專屬防制方案，以及強化事故分析與風險預警機制，透過制度化與分級管理，持續累積改善成效。

交通局強調，交通安全改善並非一蹴可幾，而是需要長期、制度化且跨局處協作的工程。未來將持續滾動檢討事故特性與防治策略，並與中央保持密切合作，在政策、資源與制度面共同精進，以穩健步伐守護市民用路安全。

為響應221世界母語日，台南市教育局21日上午在中西區協進國小舉辦「台南市2026年推動221世界母語日表揚推展本土語言績優學校與人員頒獎典禮」，表揚長期投入母語教育、推動本土語言有成的學校、教師與學生。

