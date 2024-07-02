新北「春秋墓園」土石坍方埋30座墳　緊急開挖找先人驚險畫面曝

▲春秋墓園上月28日發生坍方，導致30座墓基主遭埋土下，後人緊急請來工班開挖，希望能將先人救出。（圖／讀者提供）

圖、文／CTWANT

新北市中和區春秋墓園6月28日驚傳土石坍方，因連日大雨和地震造成土石鬆軟，大量土石掩埋約30座墓基位，其後人得知後心急如焚，多次向墓園方求助卻未得到正面回應，如今只能自己找來工班開挖，希望能讓先人重見天日，別長眠後還不得安寧。

根據現場畫面，春秋墓園地號235C區的土石大量崩落，周遭3排墓基位受到影響，至少30座墳墓、60位先人遭埋土下，巡山員發現後立刻通知家屬到場處理。

▲連日大雨加上地震造成土石鬆軟，春秋墓園於上月底發生坍方，不穩定天氣更增加搶救難度。（圖／讀者提供）

春秋墓園自救會蔡姓理事長則緊急通知工班開挖，於上月29日救出2位先人，但現場土石鬆軟，加上天氣不穩定增添搜救難度，貿然開挖恐導致工人也跟著滑落而發生危險。

蔡姓理事長說，目前尚有5、60位先人不見天日，得出動吊車以繩綁人，增加重量承載後才能繼續作業，而後人們心急如焚，想請求墓園管理人員幫助，得到的結果卻讓人寒心。

「他們（墓園方）直接說，我們不會有動作。」蔡姓理事長提到，受害墓基主家屬試圖求助墓園，管理人員卻未正面回應，他則預計3日與新北殯葬處和農業局商討，希望以最快最安全的方式將先人救出。

據了解，春秋墓園於1973年設置，2008年還被台北縣政府評為績優業者，而如今墓園由「道環展業」公司接手，並改名成為龍陵紀念墓園，道環則對每位已付錢買下墓地的墓基主，額外再收取數十到上百萬元不等費用，新北市政府多次協調，雙方卻始終沒能達成共識，受害墓基主家屬則盼相關單位能伸出援手，別讓他們在地下都不得安寧。

春秋墓園現任經營者、龍陵紀念墓園則表示，3日將與新北殯葬處協議，共同商討解決方式，並坦言目前園內尚有糾紛，至今則仍未能取得共識。

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