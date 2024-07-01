基隆城際轉運站今正式啟用　謝國樑：民眾免再忍受日曬雨淋

▲基隆城際轉運站1日正式啟用。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

未來城市，基隆先行！基隆城際轉運站於今（1日）正式啟用，基隆市長謝國樑在啟用記者會上表示，基隆每日約有5萬市民朋友需要搭乘國道客運、台鐵往返雙北，他很高興能在現場正式宣示「基隆轉運站正式啟用」，並強調民眾免再忍受日曬雨淋之苦。

謝國樑表示，基隆每日約有5萬市民朋友需要搭乘國道客運、台鐵往返雙北，在沒有轉運站的時候，無論炎夏或寒冬都很辛苦。雖然城際轉運站經歷一些波折，歷經四次變更設計，還有過去工程留下的種種缺失，但是市府積極改善，總算在大家引頸期盼下，讓基隆城際轉運站順利啟用。

謝國樑指出，基隆城際轉運站這裡將匯集32條公車路線，包含19條國道客運、33條市區公車，可以在舒服空間等候，往外走到公車亭即可轉乘市區公車，還可從地下道街舞空間轉乘火車，不用再忍受日曬雨淋。

謝國樑說，初期可能大家對動線還不熟悉，市府團隊會加派人力引導市民乘車，期待民眾使用可以更加便利；另外轉運站也將加入商業機能，有簡單食物、零售業，讓民眾買了直接帶上車，增加轉運站便利性。謝國樑也向交通部公路局與協力廠商表達感謝，共同合作完成這項總經費達7.36億元的艱難重要工程。

市府交通處表示，基隆轉運站於7月1日正式啟用，分為轉運站站內供國道客運候車區及中山一路市區公車候車亭2處站區，並整合周邊國道客運及市區公車路線。原國光客運臨時站、港西街國道客運候車區、公車處公車總站及海洋廣場國道客運下客處於基隆轉運站開放後同步停用。

交通處強調，市民朋友可透過多種方式抵達基隆轉運站，如從基隆火車站北站出口往上步行至轉運站、從南站出口2樓過馬路抵達基隆轉運站，也可以從南站出口1樓穿越地下道抵達大頂棚廣場。全新的轉運站啟用，將為市民帶來不同的通勤、候車體驗，相信可以為市民生活上增加便利，並成為基隆轉變的一大亮點！