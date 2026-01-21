　
    • 　
>
地方 地方焦點

強化社會安全網！南投縣幼兒專責醫師院所計畫收治率8成2

▲南投縣力推幼兒專責醫師計畫。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

▲南投縣力推幼兒專責醫師計畫。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為強化未滿3歲幼兒的醫療照護品質、解決偏鄉地區幼兒醫療資源匱乏問題，南投縣衛生局近2年在轄內13個鄉鎮市全數建置「幼兒專責醫師合約院所」，確保每個地區幼兒都能獲得及時且專業的醫療服務，全縣幼兒收案率至114年已達82%。

縣府衛生局指出，幼兒專責醫師服務透過醫療端主動關懷，可及早發現發展遲緩或高風險家庭，並與社政單位合作提供後續支持，達到「醫療照護＋社會支持」的雙重守護，不僅是醫療照護，更是整合性社會安全網的重要一環；該局自112年10月1日以來，與縣府社會及勞動局密切合作，透過社工家訪，讓幼兒在接受社政單位協助時即轉介該局、協助媒合適合的幼兒專責院所，打造一條龍關懷服務，包括脆弱家庭、兒少保護、受政府監護的兒童，以及周產期高風險產婦等都因此受惠。

另全縣鄉鎮市建置的幼兒專責醫師合約院所，醫療層級多元，包括醫院、診所以及衛生所，在偏鄉地區的衛生所也有支援報備醫師協助，使全縣幼兒收案率從113年的68%提升至114年的82%，總收案數截至今年1月12日共計6256案。

▲幼兒專責計畫：寶寶的專屬醫師，爸媽的安心後盾。（圖／南投縣衛生局提供）

竹山鎮的陳小姐分享，孩子出生後即由熟悉的兒科醫師擔任專責醫師，「醫師會主動提醒疫苗時程、定期追蹤發展狀況，遇到問題也能在線上詢問，真的安心很多。」她笑說，身為新手爸媽最怕資訊太多太雜，現在有專責醫師陪伴，育兒路上少了很多不安。

衛生局表示，目前也推出「南投健康樂活APP」及「南投媽媽寶寶專區」，讓家長和照護者隨時查詢幼專相關資訊、醫療資源及活動消息，今年正式上線幼兒專責醫師門診線上預約功能，讓家長可隨時查詢院所資訊、預約門診時段；幼兒在接受幼兒專責醫師服務時，可就近選擇常看診的合約院所並填寫家長通知書，除一般掛號費及政府尚未補助的自費疫苗費用，不需額外支出，若因故需由其他醫師就診，也不影響就醫權益。

衛生局指出，配合衛生福利部政策，全縣所有未滿3歲幼兒都是本計畫關懷的對象，未來將逐步推展至未滿六歲的學齡前兒童；家長可自行選擇常去的醫療院所，並挑選適合孩子的幼兒專責醫師，或至該局網站、去電(049)2224464查詢全縣32家合約醫療院所，亦可至衛福部「幼兒專責醫師個案管理資訊系統」家長專區查詢。

寒冬送暖補社會安全網蔡宗豪串聯在地五力關懷弱勢家庭

農曆年前夕寒意漸濃，為凝聚社會多元力量、將溫暖實際送進社區，國民黨台南市議員蔡宗豪串聯企業、婦女團體、宗教團體與青年世代，推動「寒冬送暖」公益行動，以「五力出動」方式補強社會安全網，讓關懷不只停留在口號，而是實際送到需要的家庭手中。

健保突收百萬愛心捐款　孝女感念母親生前受妥善照護

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

翁達瑞在悲劇中「看見台灣3個正直」

民眾感謝中正一分局偵辦張文案　致贈花籃、手寫小卡

關鍵字：

幼兒專責計畫社會安全網醫療照護社會支持父母

