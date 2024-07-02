新北首份工具機業團協誕生　勞工局見證大同大隈簽署

▲新北市勞工局見證大同大隈簽署團協。（圖／新北市勞工局提供）

記者郭世賢／新北報導

知名精密機械與工具機製造商大同大隈，今（2日）在新北市勞工局長陳瑞嘉、勞動部關係司視察黃春玉共同見證下，由總經理水野和範、企業工會理事長黃信智代表雙方簽字。團協明訂到職勞工應加入工會、提供工會會所等協助組織發展措施，標誌著公司與勞工之間的合作關係進一步深化，促進和諧工作環境以提升生產力，共創勞資雙贏。

陳瑞嘉致詞時表示，一份團協的簽訂，必須透過各方不斷折衝、來來回回的努力，他也特別感謝新北產總理事長洪清福，在去年工具機產業受全球經濟景氣影響低潮時，積極促使勞資雙方進行對話，一起面對景氣衝擊，也幫助雙方跨出團協簽署第一步。他也勉勵雙方，在勞資和諧前提下一起創造利益，並持續透過理性溝通，「未來能夠創造更多優於法令的內容」。

日籍總經理水野和範也指出，由於日本的勞動條件與法規跟台灣不一樣，原本有些擔心，但勞資雙方透過定期每3個月召開的勞資會議，員工訴求都能有效傳達，相關部門也會立即處理，雙方溝通管道順暢。他也透露下半年工具機產業景氣漸漸轉好，公司在有獲利、盈餘的狀況下，員工們的薪資、福利以及工作環境也會獲得提升。工會繼續扮演勞資雙方溝通橋樑，「也請全體同仁們繼續協助大同大隈一起打拚，一起共創企業價值。」。

一路陪伴工會溝通成長的新北產總理事長洪清福說，很欣慰看到大同大隈走向勞資和諧。工會理事長黃信智除了感謝上級工會的協助，未來他也會帶領工會，扮演好勞資之間的潤滑劑，共創和諧雙贏。

日本大隈是全球前五大工具機製造商，自1976年與大同技術合作，至1997年合資成立大同大隈，目前員工人數約250名。公司從三峽搬遷到鶯歌後，2020年4月成立工會並積極參與勞工局團體協約輔導課程，努力充實工會知能，另也透過入廠輔導專家陪同參與，協助調理、建立勞資共識，並於今日完成簽署。這份團協內容著重在工會保護政策及會員保障措施，共計有22個條文。

勞工局表示，大同大隈是新北市第31家事業單位簽訂團體協約。勞工局有「入廠輔導及協助勞資雙方簽訂團體協約實施計畫」等資源，提供最有經驗、優質的工會幹部與講師，協助工會與資方互相學習如何有效溝通，包括協商技巧、專業諮詢、撰寫草案、陪同協商等，進而促成簽署團體協約。有興趣者請洽勞資關係科02-2960-3456分機6511、6535。