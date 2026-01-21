　
地方焦點

家長陪慢飛天使遊戲互動有撇步　聯合評估+早期療育掌握黃金期

▲把握0–6歲黃金期，家庭互動是促進兒童早期發展的關鍵。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲家庭互動是促進兒童早期發展的關鍵。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

0至6歲是兒童發展的黃金期，而家人的陪伴與遊戲互動更是支持其身心發展最重要的養分；職能治療師提醒，對於部分發展遲緩的兒童而言，常表現出對外界較為被動、不知道如何操作玩具，或難以理解他人的動作與語言，更不易表達自身需求，往往需要更多成人的引導與協助，才能逐步學習與外界互動。

衛福部南投醫院復健科職能治療師蔡德慧說明，除了基本的吃、喝、睡眠等生理需求，遊戲正是兒童認識世界、學習成長的重要方式，藉此不僅能探索環境，更能在過程中促進認知發展、培養問題解決能力，並提升社交、情緒及感覺動作等多面向能力。

▲把握0–6歲黃金期，家庭互動是促進兒童早期發展的關鍵。（圖／衛福部南投醫院提供）

蔡德慧表示，陪伴「慢飛天使」時亟需深度且有品質的互動：初期可依隨孩子的興趣、陪著一起玩，並透過模仿孩子的動作，或運用誇張的聲音、表情與肢體動作來吸引注意力，耐心等待孩子以眼神或行動回應後，再給予適當的互動回饋；另在遞給孩子物品或帶著孩子做動作時，同時搭配清楚的口語指令，有助於孩子將語詞與動作或實際物品建立連結，促進語言理解與學習。

蔡德慧指出，家長也可善用兒童健康手冊中所附的簡易發展篩檢，依孩子年齡對照發展里程，若有疑慮即於施打疫苗或門診時主動向小兒科醫師諮詢；若發現孩子疑似有發展遲緩情形，可進一步至復健科就診，依個別需求安排「兒童發展聯合評估」，亦即針對學齡前（0–6歲）疑似發展遲緩或身心障礙的兒童，提供跨專業整合服務，由醫師、物理治療師、職能治療師、語言治療師及臨床心理師等專業團隊，從多面向評估其整體發展狀況，並提出早期療育的建議方向。

蔡德慧說，只要經復健科醫師評估建議接受治療，聯合評估與早期療育可同步進行，無須等待評估結果確認為發展遲緩後才行動，以免錯失最關鍵的黃金治療期。

家庭互動遊戲黃金期慢飛天使早期療育兒童發展聯合評估

