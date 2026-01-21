　
地方 地方焦點

堰塞湖災後道路及設施復建　花蓮縣府提報19案經費6.6億

▲▼花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災造成周邊道路及相關公共設施大面積破壞。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片，下同）

▲花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災造成周邊道路及相關公共設施大面積破壞。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2025年9月花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災事件，造成光復鄉受創嚴重，災後縣府與光復鄉公所即積極盤點各項公共設施災損情形，並提出相應復建工程送行政院公共工委員會審議。

縣府建設處表示，光復鄉災後縣府及公所提出的道路及相關附屬設施復建項目包括193線鳳林鎮至光復鄉（箭瑛大橋到台11甲段）路段、台9線、台11甲線、花47線、花47-1線等公路系統復建工程、光復鄉都市計畫區市區道路及附屬設施（道路路面、排水、照明設備、交通設施、反光鏡、路名牌等）復建工程，共提報19案，合計經費約6億6,246萬元，待核定後經費將由「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算」支應。

▲▼花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災造成周邊道路及相關公共設施大面積破壞。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片，下同）

19案復建工程中5案屬於「C1類公路系統」類，提報經費約3億621萬元，已於114年12月5日由交通部公路局會同縣府及公所複勘完成；另外14案則屬「C2類村里道路」類，提報經費約3億5,625萬元，也於114年12月4日由內政部國土管理署會同縣府及公所複勘完成。前述19案經複勘後將提報行政院公共工程委員會進行審議，待核定後，縣府及公所即可展開後續復建事宜。

為加快復建工作時效，193線鳳林鎮至光復鄉（箭瑛大橋到台11甲段）路段復建工程，縣府已提前先行啟動設計規畫工作並已完成設計，將儘速依規定送交通部公路局審查同意後即辦理發包工作，其餘各案也將於經費核定後由光復鄉公所辦理復建工程事宜。

01/19 全台詐欺最新數據

相關新聞

洪災家屬告徐榛蔚　縣府回應究責關鍵

洪災家屬告徐榛蔚　縣府回應究責關鍵

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災釀成重大死傷，罹難者家屬組成義務律師團，近日對相關人員提出刑事告訴。對此，花蓮縣政府今（晚）間重申，本案已進入司法調查階段，縣府將全力配合，並呼籲外界勿輕信或轉傳錯誤訊息，同時向罹難者與失蹤者表達最深切哀悼。

花蓮洪災罹難者家屬委託律師團告徐榛蔚、光復鄉長　最新進展曝

花蓮洪災罹難者家屬委託律師團告徐榛蔚、光復鄉長　最新進展曝

即／涉浮報撤離人數！光復鄉長林清水羈押禁見

即／涉浮報撤離人數！光復鄉長林清水羈押禁見

快訊／堰塞湖溢流釀19死！光復鄉長林清水聲押禁見

快訊／堰塞湖溢流釀19死！光復鄉長林清水聲押禁見

快訊／堰塞湖溢流奪19命！光復鄉公所1請回、2交保

快訊／堰塞湖溢流奪19命！光復鄉公所1請回、2交保

