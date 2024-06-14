網指「青鳥行動」染毒　應援團：時報廣場看板募資與劉喬安無關

▲「青鳥」日前在紐約時報廣場展開集會行動。（資料照／主辦單位提供）

記者呂晏慈／台北報導

針對有媒體報導曾因毒品犯罪潛逃出境的劉喬安參與「海外青鳥行動」，海外青鳥應援團今（14日）發布聲明澄清，劉喬安並非全球青鳥的代表，亦非海外青鳥群組的創始人，此次紐約時報廣場廣告專案的募款金流和後續執行，與劉喬安毫無關係，如有不實傳言和誹謗，將委由律師處理。

應援團指出，劉喬安並非全球青鳥的代表，亦非海外青鳥群組的創始人，她於5月27日由Lilian加入群組，並以「Jojo」身份在群組中表示自己是動畫公司老闆，並把相關的動畫和設計師P&K加入，組成B設計組。

應援團說明，然而，B設計組的動畫作品未能達到紐約時報廣場廣告的截稿日要求，且偏離原企劃主題，因此，經過與廣告公司和組員們討論後，依照「完成度」和「內容題材」來決定採用完成度較高，最符合紐約時報廣場廣告審稿要求的A設計組動畫影片，最終，由A設計組無薪酬完成所有紐約時報廣場廣告設計和動畫。

應援團表示，5月30日，由於組內成員發現Jojo即為劉喬安，考量她過往有相關前科，因此組員們希望不要模糊活動焦點並請她離開群組，Lilian遂將劉喬安移除群組，此外，考量專案時程非常趕，為確保效率與溝通順暢，也將B設計組全數移除群組，Lilian亦已告知B設計組的所有人員。

應援團說明，5月31日，Lilian過去的詐欺案件和法院支付命令曝光後，不知何種原因，Lilian也無預警自動退群。

應援團重申，此次紐約時報廣告專案的募款金流和後續執行，與劉喬安和Lilian毫無關係，兩位皆非本專案的創始人或發起人，希望各界媒體能協助澄清並更正相關錯誤資訊，如有不實傳言和誹謗，將委由律師處理。

最後，應援團強調，全球青鳥秉持著愛台灣的心，由一群志工集結而成，致力在世界各地推廣台灣民主自由的價值，此次紐約時報廣告專案，在短短7天內從無到有，成功在紐約時報廣場刊登廣告，向世界發聲，宣揚台灣民主自由的理念。