「感時花濺淚，恨別鳥驚心」　柯建銘端午會蔡英文曝談話場景

▲柯建銘今天拜會蔡英文，並致贈一本書籍。（合成圖／柯建銘國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘今（10日）晚間透過社群平台分享，今天上午他與前總統蔡英文會面時，談及近期國會不過半局面，「言談中，很容易領受她對時局的擔憂及國家內部高度對峙」，蔡也以8年總統經驗高度分析入理，持續關心台灣民主，希望「國家走在對的路上」。柯亦引述詩句表達對時局的憂心：「感時花（太陽花）濺淚，恨別鳥（青鳥）驚心」。

柯建銘透露，昨晚他在松菸誠品逛了近4小時，精挑細選買了5大袋書和雜誌，準備今早送給蔡英文，不過臨去前覺得不對，任何想看的書，透過網路上都買得到，因此只送了一本政治受難者顏世鴻所著《青島東路三號》一書。

柯建銘以「親密戰友」、「老長官」稱呼蔡英文，他回顧，自己自1993年進入立法院後一直到2001年間，一直待在經濟委員會，1994年台灣加入關稅暨貿易總協定（GATT）前，時任辦公室主任、勞動部長何佩珊建議成立立法院台灣加入關稅暨貿易總協定「民間諮詢委員會」，邀請在政大教授國際貿易法的蔡英文、政大國貿法教授楊光華、台大國貿法教授羅昌發擔任總顧問。

柯建銘說，他與蔡英文初次見面時，對她的印象是「超級熱忱」的學者，當年開了50場以上的公聽會，對於與自己領域有關的部分，蔡英文全部出席，讓自己獲益良多；直到2000年以後，蔡英文先後擔任陸委會主委、不分區立委，也曾前往新竹為自己站台，之後又擔任行政院副院長、民進黨主席、總統。

柯建銘感慨，「1994年，她（蔡英文）也許不經意答應我的請求，首次踏入立院參加公聽會，ㄧ直到今天，她卻成為我與所有民進黨同志中，認識最久也併肩作戰最久，而未來也會繼續為台灣努力的『永遠戰友』，實是amazing grace（奇異恩典）！」

柯建銘指出，前總統陳水扁、蔡英文、總統賴清德在黨主席任內均提名自己擔任不分區立委，「皆ㄧ生貴人，這不是長官，什麼是長官？」他說，他的從政理念是，縱然與黨主席有不同意見，討論後他會毫無保留支持黨的價值及黨主席，因主席須負終極責任，他與蔡英文也是「坐隔壁最久的同班同學」，從2008年到2024年間，兩人幾乎每周三都在中常會坐隔壁，「我感謝她能忍受我全身煙味，今日談起，兩人不禁莞爾而笑，是歷史際遇或上帝安排？」

對於兩人會面談了什麼內容，柯建銘透露，蔡英文說了什麼是最高機密，而自己則「感時花（太陽花）濺淚，恨別鳥（青鳥）驚心」，蔡英文做到了「要把好的國家交給下任總統」的承諾，但，選後國會不過半，造成今日史上最大困境與亂局，很是遺憾。

柯建銘說，言談中，很容易領受蔡英文對時局的擔憂及國家內部高度對峙，藍鳥V.S青鳥，以8年總統經驗高度分析入理，聆聽中知道，她還持續關心台灣民主，希望「國家走在對的路上」。

柯建銘轉述，最後還有3點叮嚀：第一，黨內同志不分派系，要堅定支持賴清德領導；第二，黨團同仁要高度團結，共同承擔責任，與行政院長卓榮泰並肩作戰；第三，加強深化與公民團體、與社會及年輕人的對話與合作。他說，如此才能迎戰藍白不理性行為，讓台灣往前走，現在是關鍵時刻。