海外青鳥行動創始人「遭爆是太陽花女王」！他喊扯：湊齊黃賭詐

▲「太陽花女王」劉喬安（劉依函）因學運一戰成名。（圖／翻攝自劉喬安臉書）



記者施怡妏／綜合報導

立法院近日審查國會改革法案，引發民眾上街發起「青鳥行動」抗議，然而，「青鳥運動」的海外募款發起人近日被揭露為詐欺慣犯，更發現青鳥海外創始人竟是有「太陽花女王」封號的劉喬安。粉專「海邊睡睡唸」發文直呼太扯，「黃、賭、詐」三大害全都湊齊了。

粉專「海邊睡睡唸」發文，「看清！鳥行動！」海外青鳥創始人劉依函，就是曾參與太陽花運動的劉喬安，「真的太扯了啦，一切都串連起來了，『黃、賭、詐』三大害，直接湊齊大滿貫欸」，質疑青鳥行動的正當性，並認為其後衍伸的全台罷免行動根本就是一場鬧劇，「只能說，青鳥真的猛」。

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劉喬安（現名：劉依函）有「太陽花女神」封號，2016年捲入跨國賣淫，2018年被發現與林姓男友一同「染毒」，持有氯胺酮（俗稱K粉、K他命）等醜聞。

貼文底下網友紛紛留言，「民主不能交易。但是，性可以」、「台灣人應該除害鳥了」、「誇張到極點」、「愛台灣？愛你的錢啦」、「故技重施，扯到爆，女色可號召群眾青鳥」、「青鳥在童話故事中非常悲傷」、「這個人不是消失很久了嗎？」

日前有「海外青鳥公媽」發起募資，短短3小時就募到新台幣260萬元，於6月4日租下美國紐約時代廣場的LED牆，播放影片聲援台灣，不過，發起號召行動的舞蹈老師Lilian，遭爆疑是欠錢詐欺慣犯。對此，主辦方表示，Lilian曾在初始階段擔任引介各方人士的角色，但從未經手募資、金流等事項，並非「海外募款發起人」。