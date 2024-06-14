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《時代》指藍白「對中友好」　立法院成賴清德重大考驗

▲▼總統賴清德接受「時代雜誌」（TIME）專訪內容。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德接受《時代》雜誌專訪。（圖／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德登上《時代》雜誌封面，撰稿記者查理坎貝爾（Charlie Campbell）談及近期國會職權修法議題，他表示，現行國會由國民黨和「同樣對中國友好（the similarly China-friendly）」的台灣民眾黨控制，該法規定軍隊、政府甚至普通公民有義務回答並提供立委要求的信息，反對者在這項措施中看到了中國的痕跡。他直指，立法院成為賴清德第一個重大考驗。

坎貝爾指出，今年4月底，有17名國民黨立法委員前往北京，會見中國共產黨全國政協主席王滬寧，返台後即提出相關修正草案，反對這項修正草案的人們，認為該修正案背後受到中國影響與指使。坎貝爾認為，這項法案的通過，將使得賴清德在內政方面難以推動，包括提高最低工資、建設台灣太空產業、增強社會福利等。聯電創辦人曹興誠受訪時則表示，「中共現在已經滲透到我們的國會」。

即便如此，新加坡國立大學美中關係專家莊家彥受訪時表示，「賴清德的任務是保持方向不變，並不感到沮喪」。坎貝爾解讀，保護華人世界最自由的地方，賴清德需要做出影響全球的選擇。而賴清德則在受訪中強調，「我的責任就是深化臺灣的民主，讓各行各業有抱負的人，都可以實現他們的理想、為國家奉獻」。

▲▼總統賴清德登上《時代》封面。（圖／翻攝自《時代》封面）

▲總統賴清德登上《時代》封面。（圖／翻攝自《時代》封面）

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