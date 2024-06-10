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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「青鳥」飛越法國塞納河、羅浮宮　近百人齊聲呼喊台灣

▲▼法國青鳥行動。（圖／主辦單位提供）

▲民眾在法國聲援「青鳥行動」。（圖／主辦單位提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

繼紐約時報廣場全球青鳥活動後，6月9日由法國巴黎接棒成為全球青鳥第二站，當日約有百人到場力挺台灣民主，高舉著「世界台灣人大會旗」，乘坐塞納河游船來到法國大革命的起源地，由巴士底廣場河畔出發，並經過巴黎最重要的歷史地標，如羅浮宮及巴黎聖母院等。

主辦單位表示，全球青鳥團法國組受到法國大革命口號的啟發，決定以「TEAM TAIWAN - Liberté, Diversité, Fierté（自由、多元、驕傲）」作為此次活動的台灣關鍵詞，聯合全球強大的青鳥們，一起讓巴黎成為全球青鳥活動最熱鬧最閃亮的世界第二站，接棒紐約時報廣場，繼續STAND WITH TAIWAN。

主辦單位說明，台灣隊將於今年7月再次登上奧運舞台，40多年來，國際奧會迫於中共壓力，至今無法使用「台灣」之名參與奧運賽事，「中華台北」不僅讓國際困惑，違反了「奧林匹克憲章」，更是台灣人與國手們心中難以言說的委屈。

主辦單位表示，「我們相信，每個人都必須有實踐運動的可能性，不受歧視」，都應該為屬於自己的名字而驕傲，更期盼台灣的國手站在奧運舞台上時，能無所顧忌的展現自己，說出屬於自己的名字，因此，深愛台灣的全球青鳥們，在奧運開幕式的塞納河上，提前迎接國家隊選手，大聲地一起呼喊台灣的名字。

此外，6月9日當日約有百名台灣人與國際友人，高舉「世界台灣人大會旗」在船上的Team Taiwan 巨型看板前，一同表達對於台灣民主的支持與信念。整趟航程，一路經由巴黎最重要的歷史地標：羅浮宮、奧賽美術館、亞歷三大三世橋、大小皇宮，最後回到「悲慘世界」故事背景的聖母院。主辦單位說明，希望在法國大革命的歷史意義與巴黎著名的文化景點下，顯示「自由、多元、驕傲」正是台灣與法國共同守護的價值。

主辦單位說明，這次的塞納河應援行動，希望不僅能讓台灣人為自己驕傲，也是給台灣國手們最團結一致的有力支持，更讓法國人知道台灣是世界堅定的民主盟主，讓更多人齊聲力挺台灣民主與自由。

▲▼法國青鳥行動。（圖／主辦單位提供）

▲▼法國青鳥行動。（圖／主辦單位提供）

▲▼法國青鳥行動。（圖／主辦單位提供）

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