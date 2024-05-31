立院黨爭後誰來化解憲政僵局？　游盈隆：恐怕是七月以後的事情

▲立法院外抗議國會改革法案。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

攸關國會改革的《立法院職權行使法》及《刑法》部分條文修正案，已於28日三讀通過，行政院長卓榮泰說要移請立院覆議，而民進黨團喊話要聲請釋憲。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，照理說，這應該是理念之爭。但這次普遍感覺理念完全被排除在黨爭之外。如今憲政衝突一觸即發，最後誰來解套？答案是司法院憲法法庭。「結果會怎樣？膝蓋想就知道了。但這恐怕也是七月以後的事情。」

游盈隆說，黨爭多於理念之爭，這是517到528這段期間立法院衝突事件的本質。黨爭通常源自於理念與利益的嚴重分歧。但這次黨爭主要是牽涉政黨的利益衝突，因為各自所處位置不同，且相關人等彼此心結太深，一時難以化解。

游盈隆分析，立院國會改革三讀通過後，監察院、行政院、總統府先後表達礙難接受。理由是「違反權力分立」，「侵犯人民權利」，或「罔顧民主程序」。坦白講，這應該是中華民國史上第一遭，不僅監察院槓上立法院，行政院和總統府也被捲入。

不過，游盈隆也指出，從某個角度看，這次在野黨的衝撞體制，未必是壞事。當衝撞喚醒沈睡已久的憲政主義精神，讓免疫系統活起來，台灣民主會更健康，更充滿活力。再從另一個方面看，憲法第44條「總統對於院與院間之爭執，…得召集有關各院院長會商解決之」。總統賴清德何不善用這一憲政機制，站在總統的高度，堂而皇之出面，徹底釐清相關憲政問題，有效化解政治僵局呢？