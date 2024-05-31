台灣為何詐騙多？　柯文哲：王義川用什麼不當手法拿個資？

記者陳家祥／台北報導

民進黨政策會執行長王義川日前自爆，可用手機訊號比對524青鳥行動、519民眾黨集會與2024民進黨總統大選參與者的年齡，發現民進黨多了很多生力軍，引發國家機器監控人民疑慮。對此，民眾黨主席柯文哲31日怒斥，「這種個資外洩，不就是今天台灣詐騙多的原因？」今天台灣人民最痛恨的是什麼？不就是詐騙嗎？今天王義川就是活生生的例子，告訴我們為什麼台灣詐騙這麼多。

▲民眾黨主席柯文哲時事聯訪。（圖／記者陳家祥攝）



柯文哲31日赴民眾黨立院黨團出席晨會，針對王義川風波，他在會後受訪說，王義川事件是一個要嚴肅面對的問題，「沒想到在民進黨統治下的台灣，警總復辟」。

柯文哲說，王義川的資料從哪裡來？現在三大電信公司都說沒有這回事，沒有賣給他；而且連國安局長都出來講說這他們拿不到，一個民進黨的黨官，可以拿到國安局長拿不到的東西，今天王義川一定要出來面對。

柯文哲直言，這就是台灣為什麼詐騙這麼多？很清楚，這是不知道用什麼不當的手法拿到個資，這種個資外洩，不就是今天台灣詐騙多的原因？今天台灣人民最痛恨的是什麼？不就是詐騙嗎？今天王義川就是活生生的例子，告訴我們為什麼台灣詐騙這麼多。

柯文哲說，以民眾黨立場來講，來參加我們活動的人被電信監控，民眾黨一定要提出嚴重抗議，王義川一定要出來說明。