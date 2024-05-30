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卓榮泰施政方針：與新國會合作解決民生問題　對等尊嚴推動兩岸交流

▲行政院長卓榮泰率領行政團隊拜會民眾黨團。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰31日將赴立法院進行上任後首次施政報告並備詢，根據行政院送至立法院的書面報告，分為8面向條列未來的施政目標與重點；卓榮泰在報告中強調，會與新國會合作，務實解決最切身的民生問題，「優先針對民眾迫切需要且較無爭議部分，齊心協力推出福國利民的政策」。另外，也會積極落實賴清德總統所提的「和平四大支柱行動方案」，推動對等尊嚴、健康有序的兩岸交流。

根據行政院送至立法院的書面報告，將未來的施政分門別類列出「內政、族群及海洋」、「外交、國防及兩案關係」、「經濟及農業」、「財政及金融」、「教育、文化及科技」、「教通及數位發展」、「司法及法制」、「勞動、衛生福利及環境」等8個面向。

卓榮泰在報告中指出，新政府在面對地緣政治變化、供應鏈重組、數位及淨零轉型等國際挑戰下，必須掌握世界轉折，走對發展方向，積極化挑戰為契機，相關施政銜接刻不容緩。

報告點出，面對國內少子女化、高齡化、居住需求等挑戰，行政團隊充分理解，全民期待政府施政能更積極地體恤民瘼、傾聽民意，因此將與新國會合作，務實解決最切身的民生問題，期待行政、立法兩院能夠共同合作，一同解決當前最重要的社會議題。

報告說，未來，行政團隊將戮力實踐總統所揭示要推動的「國家希望工程」，邁向「創新繁榮的台灣、公益永續的台灣、民主和平的台灣」的國政願景，更將採「為老問題找新方法、為新問題找好方法」等行動開創新政，即時回應人民期待、廣納建言，並在周詳規劃、有效溝通及有效整合等前提下，打造充滿行動力，以創新方式做事的「AI內閣」，展現令國人信賴的施政能力，帶領國家穩健前進。

報告指出，新政府未來施政重點，將致力於擴大社會投資，減輕家庭負擔；發展創新經濟，實現智慧國家願景；推動綠色成長與2050淨零轉型；擴大醫療投資，打造健康台灣；落實均衡台灣，點燃在地希望；厚實軟實力，打造國家品牌；邁向多元平權的共榮社會；打造韌性台灣，維護安全與和平。

在外交方面，卓榮泰指出，建構民主、和平、繁榮三合一的總合外交體系，從價值外交、同盟外交、經貿外交三領域切入，延續踏實外交路線，推動互惠互助的信賴外交。另外，全力鞏固與邦交國關係，並深化與無邦交國實質關係，尤其強化與理念相近國家合作；強化非政府組織國際連結，對區域及國際社會做出貢獻，並為世界貢獻良善的力量。

同時，也會積極落實賴清德總統所提「和平四大支柱行動方案」，守護國家主權，維護台灣整體利益，推動對等尊嚴、健康有序的兩岸交流。

卓榮泰在報告強調，台灣已是世界的台灣，為讓國家維持自由、富裕、公平的生活環境，並在世界變局中繼續佔有一席之地，政府將帶領國人團結合作，以「民主、創新、公義」突破未來可能面臨的種種挑戰，共同攜手壯大台灣。

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