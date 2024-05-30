卓內閣明赴立院施政報告　主軸「國家希望工程」聚焦4面向

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰31日將赴立法院進行施政報告並備詢，政院官員指出，報告主軸為「行動創新 國家希望工程」，按短、中、長期規劃逐步推動各項政策，包括「五打七安」、「0403震災復原重建方案」、穩定供電及能源轉型等；另外，也會透過憲政運作過程，讓立法院再次檢視法案，找出符合憲法與國家利益的最大共識。

針對明日首次前往立法院備詢，政院官員指出，施政報告主軸為「行動創新‧國家希望工程」，將著重在「五打七安」。在「五打」部分，政院人士指出，強力打擊黑、金、槍、毒、詐，會在最短時間內實施「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」，並透過建置「打詐通報查詢網」等立即可做的行政措施，全面提升打詐量能。也懇請立法院儘速通本院送請審議之「打詐四法」。

「七安」部分，會保障治安、食安、道安、工安、校安、居安以及資安，守護安定公義的社會。政院人士舉例，卓院長上任後簽署的首份公文為「前瞻基礎建設的食品安全建設計畫」，預計擴大投入74億元，足見對於食安的重視。

另外，政府將挹注400億元推動道安中長程計畫，落實「行人交通安全設施條例」，與地方合作，達成「2030年減少行人死亡率50%」，邁向「2050年行人零死亡」目標，充分保障行人安全。

關於花蓮震災的復原重建部分，政院官員說，卓院長親自擔任「0403花蓮地震專案小組」召集人，行政院也將整體重建經費提高至近300億元，讓民眾早日獲得救助慰問金、安遷及租金補貼、產業振興紓困等補助。

政院官員強調，卓院長已要求各部會澈底執行「0403震災復原重建方案」，並特別指示「危老重建輔導團及花蓮重建辦公室」主動向民眾說明、協助辦理最合適的補助措施及計畫。



至於各界最關注的穩定供電部分，政院官員說，為了邁向2050淨零轉型，政府將於2030年前投入9000億預算，引導國內外綠色投資，將氣候變遷的挑戰化為綠色成長契機。

此外，也會推動第二次能源轉型，確保供電穩定、供電安全做為最高目標，依法朝非核家園邁進，也將建構智慧共享的多元綠能。也將推動數位與綠色的產業雙軸轉型，透過綠色金融、科技創新、碳定價與市場機制，引導產業低碳轉型、發展綠色製造及循環經濟。



而近期院長卓榮泰拋出要提覆議，此次也預計在報告中說明。政院官員指出，卓院長希望透過憲政運作的過程，能夠讓立法院再次檢視法案，透過民主對話，回應公民社會與各界的訴求，捍衛憲政程序，找出符合憲法與國家利益的最大共識，「院長仍期盼行政院及立法院，能創造朝野和解共生的新社會，打造兩岸和平共榮的新局面，邁入世界合作共贏的新時代」。